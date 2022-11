Scariolo: "Me encanta seguir con estos jugadores, incluso si los de Euroliga están disponibles"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, dedicó grandes elogios a sus jugadores después del triunfo (84-88) sobre Italia a domicilio, en una "gran atmósfera" como esperaba, y demostrando que son un equipo pese a su juventud y poca experiencia, alguno, sin nada que envidiar a los jugadores de Euroliga.

"Fue un gran partido, gran atmósfera, lo sabía, esta ciudad tiene pasión y entiende de baloncesto. Fue uno de los mejores partidos que he tenido. Estoy contento de ganarlo. Empezamos bien, después cometimos errores defensivos estúpidos al final. En la prórroga estuvimos bien", dijo en rueda de prensa en Pesaro.

El técnico italiano triunfó en su casa en un apretado encuentro que dio el liderato del Grupo L a España. De nuevo sin jugadores NBA ni de la Euroliga, la campeona de Europa sacó adelante un compromiso FIBA que acerca la clasificación para el Mundial 2023.

"Tenemos un equipo joven, jugadores que están empezando pero que están creciendo a nivel europeo sin jugar la Euroliga. Me encanta nuestra filosofía, de seguir con este grupo de jugadores. Confío en ellos. Incluso si los jugadores de Euroliga están disponibles, no creo que sea buena idea llamarlos. No quiero comparar, es solo la idea. Estoy orgulloso de ellos, cómo son un equipo sólido", dijo.

Además, Scariolo valoró la opción de sellar el billete en Huelva ante Países Bajos. "Tenemos un partido importante el lunes, podemos sentenciar la clasificación matemática para el Mundial y queremos hacerlo en casa", terminó.

Junto al seleccionador, Jaime Fernández, autor de 28 puntos y clave en la victoria nacional, compareció también en rueda de prensa. "Fue un gran partido. Los dos equipos metimos buenas canastas al final, muy igualado. Nos llevamos la victoria, estoy muy contento de ayudar al equipo. No sé si es mi mejor momento pero sí es el momento en el que más disfruto", afirmó.