Scariolo: "Es momento de saborear la final"

Sergio Scariolo, Real Madrid - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, confesó que es "momento de saborear" haber llegado a la final de la Euroliga, después de una "victoria merecida" ante Valencia Basket, aunque en unas horas tendrán que pensar ya en Olympiacos y en la posibilidad de no poder contar con Usman Garuba.

"Muy grande estar en la final, eso por supuesto ahora es el momento realmente de saborearlo durante unas horas. A partir de mañana pensaremos lo que viene, pero efectivamente tiene muchísimo mérito", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, en el Telekom Center de Atenas.

Scariolo no tardó en referirse a la lesión de Garuba en el inicio del último cuarto, que se unió a las bajas por dentro de Edy Tavares y Alex Len. "Con la lesión de Garuba realmente nos hemos quedado extremadamente pequeños, muy cortos. Pero todo el mundo ha aportado, jugado con cabeza y corazón. La segunda parte hemos defendido mejor y hemos reboteado mejor", comentó.

"Así que yo creo obviamente estando delante prácticamente todo el partido, una victoria merecida. Pero contra un rival como el Valencia nunca puedes relajarte porque siempre tienen ritmo capacidad de tiro y mentalidad para volver al partido", añadió.

Con respecto al pívot internacional español confesó que "no pintaba nada bien", después de que abandonara el parqué sin apoyar su pie izquierdo. "No sé nada todavía. No pintaba muy bien, pero no sé nada todavía. Primero que descansen los jugadores, los entrenadores descansaremos poco. Aunque obviamente hemos adelantado buena parte del trabajo. Lo que pasa es que es otro escenario nuevo más. Si tenemos que jugar sin Usman, tenemos realmente que inventar algo, no sé lo que será", afirmó.

"Pero ahora mismo es más el momento de saborear, haber llegado a la final. Recuerdo en enero cuando los general managers hicieron el sondeo típico, no nos veían ni los primeros siete. Antes de esta Final Four, nadie nos veía en la final; pues estamos. Estamos contentos, pero claro, queremos ir a competir y queremos intentar ganar esta Euroliga", terminó.