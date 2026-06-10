Scariolo: "No hemos estado a la altura de lo que la historia del Real Madrid y el apoyo de la afición merecen"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, en un partido ante La Laguna Tenerife en el Movistar Arena. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, defendió este miércoles que el equipo no ha estado "a la altura de lo que la historia de este club y el apoyo constante de la afición merecen", por lo que pidió "disculpas" y reconoció "no haber sido capaz de ayudar al equipo a recuperar la energía competitiva", tras el la Final Four de la Euroliga, asumiendo "totalmente la responsabilidad".

"Después de un par de días para tomar perspectiva, siento la necesidad de reiterar lo que dije al terminar el último partido de los 'playoffs': durante la última semana no hemos estado a la altura de lo que la historia de este club y el apoyo constante de la afición se merecen y solo podemos pedir disculpas por ello", arrancó el italiano su mensaje en la red social 'X'.

El técnico lamentó "no haber sido capaz de ayudar al equipo a recuperar la energía competitiva", tras el "gran esfuerzo" de la Final Four de la Euroliga, perdiendo (92-85) la final ante Olympiacos. "Y asumo totalmente la responsabilidad", expresó.

"Siento también la necesidad de agradecer a directivos, técnicos jugadores profesionalidad y capacidad de trabajo. La labor de todos ellos durante tantos meses nos permitió, a pesar de las circunstancias adversas, tener una excelente temporada regular en la Liga Endesa, asegurando el primer puesto de esta con mucha antelación, y quedarnos muy cerca de ser campeones de Europa", prosiguió.

Sin embargo, el equipo blanco acaba el curso sin ninguno de los cuatro títulos en juego durante la temporada, algo que no ocurría desde la campaña 2010-2011. "Tenemos que mejorar y corregir errores, yo el primero. El trabajo diario bien hecho de todas estas personas ha sido y es la herramienta más eficaz para mirar al futuro con optimismo. ¡Hala Madrid!", concluyó.