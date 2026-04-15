Scariolo: "No tacharía el partido de final, luego hay un 'playoff'"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este miércoles que el duelo de la última jornada de Euroliga ante el Estrella Roja no lo "tacharía de final" ya que quedar entre los cuatro primeros sólo te aseguro el factor cancha en un hipotético quinto partido, pero que se han ganado "el derecho" de depender de ellos mismos para acabar entre los tres primeros clasificados.

"Nos hemos ganado el derecho de depender de nosotros mismos para estar en una de las primeras tres posiciones. Pero la regularidad es una cosa y estar al 100% en un partido es otra. No tacharía este partido de final, porque luego hay un playoff. Obviamente es mejor terminar con ventaja de cancha pero tampoco la ventaja de cancha nos garantiza nada más que un eventual quinto partido en casa", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de la última jornada de Euroliga ante Estrella Roja en el Movistar Arena.

Pese a ello, Scariolo subrayó que son conscientes de la "importancia del partido" porque es el último de temporada regular y va a "definir" su posición de acceso al 'playoff'. "Lo más importante mañana es poder contar con un apoyo fuerte por parte de nuestra afición, es un partido en el que sabemos que va a haber una buena y ruidosa representación del rival", apuntó.

"Se nota la juventud, la frescura y el entusiasmo. Eso se respira en el pabellón, no solo a nivel de número, también a nivel de atmósfera. Hay que dar mucho mérito al club, porque han sido capaces de dar un gran paso adelante en este sentido, y el equipo se beneficia de ello. Además, a cambio, el público ha recibido la mejor temporada en años de rendimiento de Euroliga", halagó a la afición madridista.

El de Brescia recalcó que están en "una situación buena" para no tener que "comerse el coco y pensar" con las cábalas propias de la última jornada. "Vamos a jugar el partido, intentaremos ganarlo y luego ya veremos el resultado. Y si no lo ganamos, veremos el día siguiente que nos toca", expresó.

En cuanto al momento que vive el equipo, incidió en que a nivel de clasificación están "súper bien", aunque matizó que a nivel de juego "siempre se puede mejorar". "Tenemos áreas que estamos trabajando, algunas en las que las mejoras se ven enseguida, otras que confiamos en que se puedan ver con un poco más de tiempo. Con tan poco tiempo para entrenar, los tiempos para hacer mejorar la calidad del juego del equipo y de los jugadores es muy reducida", analizó.

Por último, destacó que la "cohesión y regularidad" del equipo durante los últimos meses. "Solo el partido de Atenas ha sido un partido malo, ante un rival que nos superó. Firmaría al 101% a principio de temporada estar en esta situación, y no conocía, a priori, la gran diferencia de competitividad de esta Euroliga respecto a todas las anteriores", recordó.