Scariolo: "Respecto a los de hace 15 años, ahora tenemos jugadores incomparablemente mejores"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, ha dicho este viernes en Madrid durante la sexta edición del ISDE Sports Convention (ISC) que tiene jugadores a su disposición "incomparablemente mejores" ahora que "los que teníamos hace 15 años", ya que "se ha perdido anarquía" y también "se ha perdido descontrol" gracias al mayor uso de la inteligencia artificial (IA) aplicada a su especialidad deportiva.

"Se ha perdido anarquía, se ha perdido descontrol, se han perdido esas iniciativas locas de las que una de cinco iba bien y cuatro no. Yo no creo que se haya empeorado. ¿Tú ves qué clase de jugadores tenemos hoy en día? Respecto a los que teníamos hace 15 años, incomparablemente mejores, sin ninguna duda. Pero no solo físicamente; técnicamente, porque ahora tienen que jugar, hacer las mismas cosas contra una oposición más rápida, más poderosa, más grande, más preparada y que sabe más al detalle lo que va a hacer. Es mucho más difícil, muchísimo más difícil jugar ahora respecto que antes", argumentó Scariolo.

"En el contexto de hace 15 años, posiblemente con ese nivel de oposición, esa idea de libertad un poco naíf podía tener sentido. Las cosas evolucionan. Si tú tomas decisión que no es libertad, es calidad para mí; libertad dentro de la lógica, porque tú no eres un jugador de un deporte individual. Tu toma de decisión influye sobre lo que le doy a comer a mis hijos. Entonces, con todo respeto para el amor por la libertad que todos tenemos, demuéstrame que usas bien la libertad que te doy y yo te doy más. Si me demuestra que tu toma de decisión es floja, delimito la libertad porque aquí se trata de ganar, no se trata de que tú salgas feliz porque te has tirado 15 tiros, te has pasado el balón debajo de las piernas, en medio de la espalda y qué bien, ¿no? No, no, aquí estamos todos comprometidos para conseguir un resultado", añadió el seleccionador.

"La calidad de la toma de decisiones al final es, en mí, en mis jugadores, etc., el criterio dominante. Cuanto más uno me demuestra tener herramientas técnicas, físicas, mentales, emocionales, etc., para tomar un nivel de toma de decisiones muy alto, pues por supuesto para mí es más fácil dejar la libertad que estar ahí pensando a lo que le tengo que decir y mandar", explicó el entrenador italiano de 'La Familia'.

"Yo tengo una visión, honestamente, siempre un poco mirando hacia adelante. Raramente desconfío de algo que me puede aportar una manera diferente de ver las cosas, más conocimiento, la posibilidad de confirmar o poner en discusión mi visión y mis convencimientos de una manera más objetiva. He vivido tres años en la NBA en una época de guerra entre la parte analítica y la parte deportiva tradicional. Porque, efectivamente, yo creo que en la mayoría de los casos son las personas quienes se tienen que poner de la manera correcta una hacia la otra", señaló Scariolo.

"Es bastante típico de Estados Unidos en áreas competitivas, que no les importa mucho cómo se ponen hacia los demás, tiran por su propio camino y, claro, se ha generado una sensación, efectivamente, de amenaza por parte de la parte deportiva tradicionalmente entendida. Y, sin embargo, a mí me parece bien siempre y cuando la inteligencia artificial, sobre todo los datos, nos ayuden a acelerar los procesos de conocimiento de las cosas, a quitar trabajo a nuestros colaboradores que tienen mucho encima y que pueden acelerar bastante su prestación, nos ayuden a generar resúmenes o explicaciones bastante entendibles, que nos llegan filtrados y convertidos en discurso, no solo números. Pues yo creo que todos esto no puede ser otra cosa que positivo", agregó el seleccionador masculino de España.

"Otra cosa, luego, es la interpretación que tú le das. Obviamente, la inteligencia artificial es como un atleta. Si tú le das mala comida, el atleta no 'performa'. Si tú le das buena comida, 'performa'. Estaba hablando antes con vosotros de este caso en el que, en una retransmisión de Movistar, enseguida quise ver los resultados de dos partidos para determinar cuál de los dos equipos involucrados había ganado con una diferencia superior. Y me dio una respuesta equivocada el ChatGPT, diciéndome que habían ganado por cuatro o perdido por cuatro e iban empatados en el 'basket-average' particular, y no era verdad porque uno de los dos había ganado por cinco", recordó el técnico nacido en Brescia.

"Yo me lo tomé ahí, con la urgencia de la retransmisión, como evangelio, y fui con esto al dato. A los tres minutos ya había el friki de turno que escribía y decía: 'No, ganamos por...'. Es decir, que fue el ChatGPT el que me indujo a tentación y en error. Así que, repito, ahí no podíamos hacer nada, obviamente, pero creo que todavía hay sitio para que la presencia de la persona, del hombre, tenga que complementarse a la generación de información y de incluso conclusiones por parte de los datos y de los analíticos", advirtió durante su mesa redonda.

"La cuestión fundamental es la relación coste-resultado. Es decir, yo soy entrenador, yo no soy un analista, no soy un tecnólogo. Soy un entrenador que tiene que tomar decisiones y que tiene que ayudar a personas a tomar decisiones. Me acuerdo que en la NBA había cuatro o cinco partidos por semana y en la Euroliga estamos casi camino de ello, y en los Campeonatos de Europa, del mundo, Olimpiadas, etc. jugamos nueve partidos en 16 días, algo así. Es decir, obviamente cuando hay poco tiempo tienes que llegar a poderlo utilizar de una manera eficaz", subrayó sobre la IA.

"Hay sedes para los experimentos y creo que todos los experimentos son buenos en todo lo que pueda llegar a un punto de perfeccionamiento, en el que tú mejoras el resultado o reduces el tiempo para llegar al mismo resultado. Pero hasta ahí hay que llegar antes de que a nuestro jugador profesional les pongamos una herramienta que él, como primer impacto, no la encuentre positiva o no la encuentre útil", aseveró Scariolo.

"Porque el primer impacto es decisivo. Yo he conocido a muchos jugadores, por ejemplo, educándoles al uso de las estadísticas o del uso del vídeo para hacer un análisis, para mejorarse, para preparar los partidos. El baloncesto lleva siglos de tiempo y en muchos casos una mala presentación, una presentación de algo que al final no le ha aportado realmente tanto o que no ha cambiado demasiado su perspectiva o que no le ha convencido puede generar un rechazo que luego nos puede llevar a dificultad para convencerle para hacer las cosas correctas", avisó.

"Yo creo que hay que realmente estar muy seguros de que lo que presentamos a nuestros jugadores que juegan miércoles-jueves-sábado-domingo-martes... Es decir, que no le hagamos perder tiempo porque ya tienen tan poco tiempo que no lo quieren dedicar a cosas que sea una carga añadida", opinó antes de hacer una reflexión jocosa de sí mismo y la IA.

"Todavía creo que me relaciono con todo el mundo de los datos como un borracho agarrado a una farola; como soporte, como iluminación. Me agarro y me sirve sobre todo en los momentos en los que, cuando tengo necesidad de confirmar algo, no espero que la inteligencia artificial, el dato, de repente me hagan cambiar en un momento mi visión sobre cosas importantes. Pero sí que creo que puede ser un soporte importante y que, por supuesto, los veo como hay que ver la evolución porque ahora mismo estamos analizando, estamos sacando conclusión y juzgando el rendimiento escolar de un chaval cuando está terminando Primaria. Todavía queda muchísimo por delante y con un margen de crecimiento y de mejora brutal", concluyó.