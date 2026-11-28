La selección española femenina, campeona del mundo de BSR 3x3 - BSR ESPAÑA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas 3x3 se proclamó campeona del mundo en el torneo celebrado en El Cairo, mientras que la selección masculina fue plata.

El equipo femenino, formado por Sara Revuelta (Dinamo Sassari), Bea Zudaire y Vicky Vilariño (Fundación Aliados) e Isabel de Jesús (UCAM Murcia), completó su oro mundial con pleno de victorias.

La fase de grupos la superó como primera tras ganar a Suiza (16-3), Kenia (19-2) y Brasil (17-3). En cuartos, España se deshizo de Egipto (21-0) y en semifinales volvió a superar a Suiza (16-5). En la final, las españolas ganaron (12-10) a Canadá. Beatriz Zudaire fue incluida en el mejor terceto del campeonato.

Mientras, el equipo masculino compuesto por Oscar Onrubia (Amiab Albacete), Pablo Poyato y Manu Lorenzo (BBK Bilbao) e Ignacio 'Pincho' Ortega (Ilunion) no pudo subirse a lo más alto del podio al caer (10-13) contra Polonia, su única derrota en el torneo.

La fase de grupos también la superaron como primera e invicta al ganar a Egipto (21-4), Kuwait (10-19) y Libia (19-5). En cuartos, España doblegó a Croacia (19-7) y en semifinales, a Austria (22-11). Una plata como se colgó el equipo español en 2025, mientras que el femenino subió un peldaño su resultado en El Cairo.