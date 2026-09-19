La selección femenina acaba en un histórico sexto puesto el Mundial de BSR

Imagen del partido entre España y China por el quinto puesto del Mundial de BSR 2026 - IBWF

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas no pudo cerrar este viernes con victoria su participación en el Mundial que se está disputando en la ciudad canadiense de Ottawa al caer por 44-67 ante China, para acabar así de todos modos en una histórica sexta posición.

El equipo que entrena Víctor Ramos se marcha de Canadá con esperanza y optimismo de cara al futuro, a medio plazo ya situado en Los Ángeles (Estados Unidos) y en los Juegos Paralímpicos, después de volver a dar síntomas de crecimiento competitivo para finalizar por primera vez entre la seis mejores del mundo.

Tras asegurarse su mejor resultado al ganar a Japón, 24 horas después España no pudo concluir su paso por este Campeonato del Mundo con un triunfo más al ser víctima de la revancha de China, a la que había derrotado de forma histórica en la fase de grupos (44-41), pero ante la que esta vez no tuvo opciones.

El actual bronce europeo no pudo contener al equipo chino, que ya desde el salto inicial apretó mucho y abrió una buena distancia en el marcador, que se fue ampliando hasta llegar al descanso con 16-40 a su favor. Tras el paso por los vestuarios, las españolas continuaron intentándolo sin éxito en ataque y no pudieron recortar la diferencia. Bea Zudaire, con 17 puntos y 8 asistencias, e de Isabel López, que anotó 15, fueron las más destacadas del equipo de Víctor Ramos.

Por su parte, la selección masculina, actual campeona de Europa, se despidió del Campeonato del Mundo con la séptima posición después de imponerse a Polonia, rival que le había derrotado sobre la bocina en la fase de grupos, de forma clara por 80-55.