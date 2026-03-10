La selección femenina busca en Puerto Rico el billete para el Mundial de Baloncesto

Las jugadores de la selección femenina de baloncesto tras un entrenamiento en San Juan, Puerto Rico - FEB

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto peleará desde este miércoles por estar en el Mundial de Alemania del próximo mes de septiembre, en una fase de clasificación que tiene que afrontar lejos, en Puerto Rico, y con rivales de entidad, aunque hay cuatro billetes para seis equipos.

El baloncesto femenino nacional tiene una cita muy importante en San Juan. Tras ausentarse del último Mundobasket, en 2022, por no conseguir la clasificación en el Eurobasket del año anterior, inició un proceso de reconstrucción con la llegada de Miguel Méndez al cargo en septiembre de 2021 y que, de momento, ha traído nuevas alegrías.

El combinado nacional recuperó pronto su papel en el baloncesto europeo, con dos medallas de plata en los dos últimos Eurobasket, la última con un equipo muy joven y más inexperto, y en el que se le escapó el oro ante la favorita Bélgica en unos dramáticos segundos finales. Ahora, el objetivo es volver a un Mundial, un evento en el que España, antes de su ausencia de hace cuatro años, había subido al podio en las tres últimas ediciones, con dos bronces (2010 y 2018) y una plata (2014).

Con un siempre incómodo largo vuelo, el 'jet lag' y en un momento complicado por el calendario y el tramo de temporada, el equipo que dirige Miguel Méndez se medirá a cinco rivales en busca de uno de los cuatro billetes que hay en juego en este grupo, uno seguro para los Estados Unidos como campeón americano, y otros tres que tendrá que pelear con la anfitriona Puerto Rico, la competitiva Italia, y dos menos conocidas como Senegal y Nueva Zelanda.

Méndez contará para este reto con un bloque que ya conoce bien, con nueve jugadores que ya tuvo a sus órdenes en el pasado Eurobasket como son Aina Ayuso, Iyana Martín, Mariona Ortiz, Elena Buenavida, Helena Pueyo, María Araújo, Raquel Carrera, Awa Fam y Paula Ginzo.

La buena noticia es que la actual subcampeona de Europa, donde se ausentará en este ocasión la sempiterna capitana Alba Torrens, se ve reforzada por tres jugadores de nivel que se perdieron la cita continental por lesión como la base Maite Cazorla, la alero María Conde y la pívot nacionalizada Megan Gustafson, esta última importante a nivel ofensivo y que reforzará la fortaleza en la 'pintura' con Carrera, en esta ocasión completamente sana, y la joven Fam.

España, que apenas ha tenido tiempo para preparar este Premundial tras concentrarse el sábado y viajar el lunes, debutará este miércoles 11 en el imponente Coliseum José Miguel Agrelot 'El Choli' de San Juan, con capacidad para 20.000 personas, ante Nueva Zelanda (18.00 hora peninsular) y continuará su participación el jueves 12 frente a Senegal (18.00). El sábado 14 se medirá a Puerto Rico (1.00 hora peninsular del domingo), el domingo 15 jugará contra Italia (21.00) y cerrará la fase el martes 17 ante los Estados Unidos (21.00).

En principio, los dos primeros partidos ante el combinado neozelandés, al que ha ganado en cinco de sus seis duelos, pero al que hace diez años que no se enfrenta, y el senegalés, contra el que nunca ha perdido y que llega con la baja importante de Cierra Dillard, se presentan claves para no acudir con urgencias a los tres siguientes que se presentan de mayor exigencia.

De hecho, Puerto Rico puso a España en muchos problemas en los Juegos Olímpicos de París, cayendo por dos tiros libres anotados por Laura Gil a falta de dos segundos (63-62) y además contará con el importante apoyo de su público. Italia viene de ser bronce europeo y se impuso claramente por 61-77 en un amistoso el pasado mes de noviembre en La Línea de la Concepción, y el cierre será contra la actual campeona mundial y olímpica, Estados Unidos, que competirá con figuras como Caitlin Clark, Sue Bird, Angel Reese, Kelsey Plum o Chelsea Gray.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Ayuso, Martín, Ortiz, Buenavida, Pueyo, Araújo, Carrera, Fam, Ginzo, Cazorla, Gustafson y Conde.

NUEVA ZELANDA: Dalton, Graham, Hokianga, Kirisome, Pizzey, Robati, Rogers, Rogers, Shearer, Strawbridge, Tofaeono y Whittaker.

--PABELLÓN: Coliseum José Miguel Agrelot.

--HORA: 19.00/Teledeporte.