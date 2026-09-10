La selección masculina de BSR inicia el Mundial con victoria y la femenina cae ante la anfitriona

Archivo - Manu Lorenzo e Ignacio Ortega durante un partido de la selección española en los Juegos Paralímpicos de París de 2024 - PAULINO ORIBE/CPE - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españoles comenzaron con distinta suerte su andadura en el Campeonato del Mundo de Baloncesto en Silla de Ruedas que acoge la localidad canadiense de Ottawa hasta el 19 de septiembre, con claro triunfo de la masculina y clara derrota de la femenina.

La primera en debutar de las dos selecciones fue la masculina que dirige Abraham Carrión, que no tuvo demasiados problemas para deshacerse en su estreno ante Colombia, a la que batió con mucha contundencia por 83-54 en un partido dominado desde el inicio por la actual campeona de Europa.

España salió con intensidad y no tuvo excesivos problemas para abrir ya una buena brecha casi definitiva al descanso (41-20). Los colombianos apretaron en la reanudación para ganar al menos el cuarto (14-19), pero el combinado español aceleró en los últimos diez minutos para ampliar sin problemas su diferencia.

Manu Lorenzo y Óscar Onrubia fueron los máximos anotadores con 22 y 17 puntos respectivamente, mientras que Ignacio Ortega aportó 14 sin fallar ninguno de sus seis tiros. La actual campeona continental jugará ante Polonia su segundo partido el viernes con el objetivo de sellar su billete a los cuartos de final.

Horas después le tocó el turno a la selección femenina que pese a un inicio esperanzador de partido, no pudo sacar adelante su duro estreno mundialista ante la anfitriona Canadá que se impuso finalmente con claridad por 51-76.

El equipo que dirige Víctor Ramos no empezó del mejor modo posible su camino en este campeonato, aunque tenía enfrente uno de sus rivales más complicados de su grupo, al que comenzó dominando en unos óptimos primeros minutos (21-15).

Sin embargo, a partir de ahí, el combinado norteamericano, con dos estrellas de este deporte como Arinn Young (18 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y Kady Dandeneau (17 y 14), elevó su intensidad defensiva y sólo permitió 30 puntos más a las españolas, ya por detrás al descanso (27-36) y sin opciones para los diez minutos finales (37-59). Isabel López (17 y 11) fue la mejor de la selección que intentará rehacerse este jueves ante Brasil.