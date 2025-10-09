Las selecciones españolas acuden renovadas al Europeo de Baloncesto en Silla

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas tratarán de aspirar a lo máximo en el Campeonato de Europa que acoge Sarajevo y en el que debutan este jueves afrontando respectivos nuevos y diferentes ciclos tras los Juegos Paralímpicos de París de 2024.

Los dos combinados llegan a la capital de Bosnia-Herzegovina con la esperanza de pelear por el podio, aunque el objetivo principal sería el de conseguir un billete para el Mundial del año que viene en Canadá, reto bastante más complicado para el femenino porque sólo se reparten dos por los cinco que hay en juego para el masculino.

Además, ambas selecciones tendrán que disputar un Europeo con dos formatos diferentes. El equipo que entrena Abraham Carrión, actual subcampeón continental, tendrá que superar una fase de grupos y a partir de ahí los cruces desde cuartos de final, mientras que el que dirige Víctor Ramos, bronce en las dos últimas citas europeas, jugará contra otros cuatro rivales y luego semifinales. Los dos combinados han llevado diferentes concentraciones durante estos meses previos para llegar del mejor modo posible.

La selección masculina llega a este campeonato después de la decepción que supusieron los pasados Juegos Paralímpicos donde sólo pudo ser séptima cuando aspiraba a mucho más, incluso a una segunda histórica medalla tras la lograda en Río de Janeiro (Brasil) en 2016. Eso provocó que se acometiese una profunda renovación que tendrá que primera gran prueba en Sarajevo.

Así, competirá en la cita con un bloque renovado y liderado por el talentoso Ignacio 'Pincho' Ortega. El jugador del CD Ilunion es uno de los supervivientes del equipo que estuvo en la capital francesa junto a Óscar Onrubia, Lalo Prieto y Pablo Zarzuela (Amiab Albacete), Manu Lorenzo (Bidaideak Bilbao Basket) y Alexis Ruiz (Joventut).

Sin embargo, no están figuras reconocidas y veteranas dentro del basket en silla como Asier García, Alejandro Zarzuela, Dani Stix, Amadou Diallo, Fran Lara y Jordi Ruiz, lo que ha abierto la puerta a nuevos jugadores como Luis Alfonso Cristen (Amivel), Adrián García Ingelmo (Bidaideak Bilbao Basket), Paco García Quiles (Fundación Aliados), Pablo Poyato (Ilunion), Raúl Vega y Julio Vilas (Econy Gran Canaria).

Con este equipo, Abraham Carrión tratará de llegar lejos, empezando con un grupo que comparte con Alemania, su verdugo en París, Turquía, Polonia, Austria y Bosnia, donde los cuatro primeros pasan a cuartos y se cruzan con los cuatro primeros del Grupo B formado por Gran Bretaña, actual campeona, Países Bajos, Italia, Francia, Israel y Suiza. El debut será este viernes ante la selección austriaca, primera piedra para un equipo que espera por encima de todo sellar el billete mundialista.

Por su parte, la selección femenina no ha procedido a una renovación tan profunda, aunque la principal es la del técnico que la dirige, función que ahora recae en Víctor Ramos, que ha llegado para ocupar el puesto de Franck Belén y que además lleva las riendas del CD Ilunion, con el que la temporada pasada logró el triplete nacional.

El preparador mantiene el bloque principal que estuvo en París 2024 con Sonia Ruiz e Isa López (UCAM Murcia), Sindy Ramos (Retrahans Getafe), Vicky Vilariño (CBSR Elche), Vicky Pérez (Amiab Albacete), Beatriz Zudaire (Fundación Aliados), Sara Revuelta (Dinamo Sassari), Lourdes Ortega (Econy Gran Canaria) y Naiara Rodríguez (Zuzenak), por lo que las novedades son Eva Sebastián (UNES San Feliú Llobregat), y Lara Arenós y Lucía Ramo (Bàsquet Girona).

Una selección que ha ido creciendo a nivel competitivo como demostró en los pasados Juegos, donde volvió a sacar un diploma, y en los dos últimos Europeos y que intentará colarse entre las cuatro mejores de su liguilla con Alemania, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia para jugar las semifinales lo que le garantizaría al menos jugar la repesca para estar en el Mundial porque a esta cita sólo van directamente los dos primeros, con el combinado neerlandés, actual campeón de todo, y el británico, precisamente el del estreno este viernes, como los mejores colocados.