Sergio Llull: "Ha sido un orgullo y un privilegio vestir la camiseta de la selección cada verano"

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escolta español Sergio Llull ha descrito este jueves como "un orgullo y un privilegio vestir la camiseta de la selección cada verano", en un homenaje que la Federación Española de Baloncesto (FEB) le ha brindado junto a toda su familia en el Movistar Arena antes del inicio del partido entre España y Alemania, preparatorio para el Eurobasket.

"Gracias, pisando el campo me dan ganas de ponerme las zapatillas y jugar, pero no va a ser posible. Gracias a Elisa (Aguilar) y a la FEB por permitirme despedirme. Me habéis apoyado durante muchos años, no habéis faltado nunca a la cita con España. Ha sido un orgullo y un privilegio vestir la camiseta de la selección cada verano", dijo Llull tras proyectarse un vídeo con sus mejores jugadas como internacional.

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, aprovechó la ovación de todo el estadio al escolta del Real Madrid al lado de su familia para entregarle una camiseta conmemorativa y el acta de su primer encuentro con España. Llull agradeció a sus seres queridos el apoyo y terminó su discurso deseando lo mejor al equipo nacional en el Eurobasket, que se disputará entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre.

"Suerte al equipo, vais a darlo todo y ya sabéis los valores y la responsabilidad que conlleva esta camiseta. Como aficionado, estaré orgulloso de vosotros porque lo vais a dar todo", concluyó llevándose otra ovación del pabellón que le ha visto triunfar durante 20 años.

El balear comunicó el pasado mayo su adiós a la selección nacional, zanjando una carrera internacional con 173 partidos disputados, 1.166 puntos anotados, 387 asistencias y 228 rebotes. En su palmarés constan siete medallas, cuatro de oro (Mundial 2019 y Eurobasket 2009, 2011 y 2015), una de plata (Juegos Olímpicos de Londres 2012) y dos de bronce (Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Eurobasket 2013).