Sergio Scariolo: "Los equipos que trabajan bien están mejor en el segundo año de su entrenador"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este miércoles que los equipos que "trabajan bien" suelen estar mejor "a final de temporada" y que ocurre lo mismo en el "segundo año" con el mismo entrenador, y que ese es el caso del Valencia Basket de Pedro Martínez, al que considera "al nivel" de Real Madrid y Barça.

"Todos los equipos que trabajan bien al final de temporada están mejor que al inicio, y en el segundo año del entrenador también, sin ninguna duda. La calidad de Valencia ha sido ir construyendo un equipo, eligiendo pieza por pieza, sin arrastrar ninguna herencia pesada, en función de una idea y una línea, eligiendo jugadores con mucho talento, muy rápidos y con mucha capacidad de tiro", explicó del Valencia Basket el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo que enfrenta a ambos en la jornada 31 de la Euroliga.

Scariolo señaló que es un partido de los que "apetece mucho jugar" y contra un rival "muy bueno, perfectamente construido y con una gran coherencia lógica". "Es un equipo que sabe que nos puede poner en dificultad . Espero que la afición llene el Palacio y apoye al equipo. Como el equipo se merece por su gran trayectoria en la Euroliga hasta este momento", alentó.

En cuanto al gran registro del equipo como local, el de Brescia subrayó que acabar la temporada regular con una derrota en casa sería "casi único en la historia de la Euroliga". "Lo intentaremos, pero también tenemos que pensar que tenemos que ser capaces de ganar fuera de casa. Ojalá mantengamos este grandísimo rendimiento que estamos teniendo en casa", recalcó.

Un partido en el que, en caso de victoria de los blancos por más de 13 puntos de diferencia, haría que superaran en la tabla al Valencia. "Eso no lo piensa cuando estás en un partido. Ojalá estuviésemos en situación de pensar en el 'basket average' al final del partido. Lo importante es conseguir ganar el partido, que ya sería un grandísimo resultado, sobre todo por el nivel del rival", agregó.

"Me parece una rivalidad sana, en la que los entrenadores y los jugadores se respetan mucho. Hay que cambiar esa mentalidad antigua de que en España hay dos grandes. Eso se ha acabado ya. Por trabajo e inversión no hay ninguna duda que Valencia está al nivel de Real Madrid y Barça, y eso quiere decir que, efectivamente, se puede considerar como una buena rivalidad deportiva de máximo nivel", analizó sobre la nueva rivalidad que se ha creado entre Real Madrid y Valencia Basket.

Por último, el técnico italiano destacó de su rival las incorporaciones de Kameron Taylor y Omari Moore y la madurez de jugadores más jóvenes como Jean Montero, Josep Puerto, Jaime Pradilla o Sergio De Larrea. "Ese es el secreto de cualquier equipo que quiera tener éxito, construir en base a una línea técnica e incorporar jugadores de forma muy acorde con esa idea de progresión", concluyó.