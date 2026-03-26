Trey Lyles, Alberto Abalde, Andrés Feliz y Theo Maledon durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

Un serio Real Madrid evita sorpresas contra Pablo Laso

Los blancos dominaron al Anadolu Efes y sumaron 22 victorias por el 'Top 4' de la Euroliga

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (82-71) al Anadolu Efes este jueves en la jornada 34 de la Euroliga, sin dar pie a la sorpresa de la visita del extécnico Pablo Laso al Movistar Arena, para seguir una buena dinámica en busca de billete a los 'playoffs' en el 'Top 4'.

Los de Sergio Scariolo fueron de menos a más, para encontrar defensa y un buen porcentaje de triples y ponerse con 22 triunfos en segunda posición. Gaby Deck (21 de valoración) y Trey Lyles, con el paso al frente del primer tiempo tras un flojo inicio de los blancos, más Edy Tavares, Usman Garuba y Sergio Llull, mandaron y no dejaron que el Efes, sin nada en juego, se animara al final.

El regreso de Laso al Palacio contrarió los primeros diez minutos a la afición blanca, muy entonados los turcos ante un errático Madrid (11-21). El Efes, con Jordan Loyd, otro ex de la capital como Vincent Poirier o la entrada desde el banquillo de Kai Jones, se gustó en el primer cuarto, pero los de Scariolo reaccionaron.

Deck y Trey Lyles encabezaron el paso al frente de un Madrid que pasó a mandar con holgura antes del descanso. El Efes pareció otro equipo, inmerso en pérdidas y sin remedio a la respuesta local. Con un parcial de 14-0, los blancos llegaron a mandar de 12 puntos (42-30), con Sergio Llull también culpable del cambio de tercio.

En la reanudación, el equipo español mantuvo su renta, con Mario Hezonja y Tavares, pero el Efes, que encontró a Ercan Osmani y cortó la sangría de pérdidas, no perdió la cara al encuentro. Así, y con un Loyd que se fue a los 21 puntos, el cuadro turco llegó a ponerse a tiro de la remontada (65-62). Entonces, un triple de Deck inició un parcial de 10-0, que cerró precisamente Lyles para hacer el guion redondo, con el que los blancos resolvieron el partido.

Los de Scariolo, que solo han perdido dos veces en casa esta temporada en 29 partidos, rubricaron una doble ración de victorias en el Movistar Arena esta semana para llegar a las 22 en Euroliga, defendiendo el 'Top 4' que da factor cancha en los 'playoffs' cuando quedan solo cuatro partidos de la Fase Regular.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 82 - ANADOLU EFES, 71. (42-33, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (10), Abalde (-), Hezonja (12), Okeke (4) y Tavares (10) --quinteto inicial--; Lyles (14), Feliz (2), Maledon (2), Deck (11), Llull (8), Garuba (9).

ANADOLU EFES: Loyd (21), Weiler-Babb (3), Dozier (11), Porier (8) y Osmani (10) --quinteto inicial--; Beaubois (2), Hazer (2), Lee (4), Smits (2), Cordinier (6), Jones (2).

--PARCIALES: 11-21, 31-12, 18-20 y 22-18.

--ÁRBITROS: Difallah, Shemmesh y Radojkovic. Eliminado por faltas Dozier.

--PABELLÓN: Movistar Arena.