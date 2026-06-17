Shengelia: "El Valencia ha demostrado muchas veces durante el año que es un rival muy serio"

Tornike Shengelia, en un calentamiento con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista georgiano Tornike Shengelia, ala-pívot del FC Barcelona, ha afirmado que los jugadores del Valencia Basket "han demostrado muchas veces durante el año que es un rival muy serio", en la víspera de que 'taronjas' y culés inicien la final en los 'playoffs' de la Liga Endesa, programada al mejor de cinco partidos.

"Estamos aquí con muchas ganas, estamos contentos de estar aquí. Sabemos que tenemos un rival muy importante, han demostrado muchas veces durante el año en las dos competiciones que jugamos que es un rival muy serio. Y nada, con muchas ganas de que empiecen los partidos", indicó Shengelia este miércoles desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia.

"Tengo muy buenos recuerdos de estar aquí. Crecí mucho como persona y como jugador en Valencia y, siempre que puedo, agradezco al club que me dio esa oportunidad. Te mentiría si te dijese que imaginaba que iba a jugar una final y que estaría aquí contra el Valencia", añadió 'Toko'.

"Pero bueno, todo pasa en este deporte y es lo que tiene de bonito. Y yo creo que, cuando ves la ambición y la admiración que tiene un dueño como Juan Roig con el deporte y hace lo que hace para este deporte y para esta ciudad, pues te puedes imaginar que lleguen a este nivel. Y lo que es muy bueno también es que sube la vara muy alta también para otros equipos y otros dueños y me parece muy bien esto", concluyó Shengelia en el evento de presentación de esta final organizado por la ACB.