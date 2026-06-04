Sito Alonso: "Hoy hemos sido nosotros mismos y hemos devuelto la serie al Palacio"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, durante el segundo partido de cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa entre el Barça y el UCAM Murcia, disputado en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, celebró la victoria lograda este jueves en el Palau Blaugrana (87-90), que fuerza el tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa, y aseguró que su equipo recuperó la identidad que había mostrado durante la temporada para llevar la eliminatoria de vuelta a Murcia.

"Quiero felicitar al espíritu que tiene el equipo. Veníamos tocados anímicamente porque no habíamos mostrado el nivel que enseñamos durante la Liga Regular. El otro día empezamos sólidos los primeros minutos, pero ante la dificultad fue como si no tuviéramos reacción, empezamos a precipitarnos y vimos cómo el Barça nos metía triples muy mal defendidos. Además, en ataque estábamos más colapsados", analizó.

En cambio, destacó la respuesta de sus jugadores en el segundo encuentro de la serie. "Hoy creo que hemos sido nosotros mismos. Hemos jugado un baloncesto muchísimo mejor, hemos generado más dudas al equipo que debía cerrar la serie, el Barça, y hemos devuelto la eliminatoria al Palacio", afirmó.

Alonso también animó a la afición murciana a acompañar al equipo en el tercer partido. "Espero que podamos jugar ante un Palacio lleno, en un horario más normal, a las 21.00 horas, para que todo el mundo pueda asistir", señaló.

El técnico universitario elogió además el nivel mostrado por el conjunto azulgrana durante las últimas semanas. "El Barça, excepto el día de Valencia, está a un nivel muy alto y ganarles es muy difícil. Nos dijeron que David DeJulius no podía jugar más, pero hemos conseguido recuperarlo. No he hablado con él todavía y no tengo ni idea de lo que puede pasar con él", comentó sobre el base estadounidense, uno de los protagonistas del encuentro.

Preguntado por la actuación arbitral, Alonso se mostró satisfecho con el desarrollo del partido. "Estoy muy satisfecho con la comunicación con la terna arbitral, de lo único que estoy satisfecho", dijo con una sonrisa, antes de relativizar la polémica propia de una eliminatoria de esta exigencia. "Forma parte de la emoción de un 'Playoff'. Ha sido un partido vibrante, la gente se ha divertido y forzar un tercer partido es una cosa fantástica. Estoy encantado de que el UCAM Murcia pueda jugar este tercer partido", añadió.

Por último, reivindicó la trayectoria del club desde su llegada al banquillo murciano y rechazó cualquier valoración negativa de la temporada independientemente de lo que ocurra en el encuentro decisivo.

"Hago este ejercicio de verdad: cuando llegué al UCAM Murcia éramos penúltimos y pudimos salvar la categoría. Después llegaron un segundo puesto en Liga, una Final Four europea, tres Copas del Rey, un segundo y un cuarto puesto en Liga Regular. ¿Cómo va a ser una temporada mala? Nadie se habría jugado ni un euro a que todo esto pasaría. Nada puede borrar lo que hemos hecho. Lo único que podía hacerlo era no competir aquí, y el equipo ha competido", concluyó.