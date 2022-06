Spahija: "No es justo, un equipo que sale de tres partidos necesita un día más de descanso"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Bitci Baskonia, Neven Spahija, cree que el calendario de los 'Playoff' de la ACB "no es justo" porque un equipo que, como el suyo, sale de tres partidos necesita "como mínimo un día más" de descanso, lo que le daría a su equipo "muchas posibilidades de recuperar plantilla" de cara al primer duelo de semifinales contra el Real Madrid.

"Este partido nos llega demasiado pronto, me parece que no es justo porque un equipo que sale de tres partidos necesita como mínimo un día más. Yo tengo mucho respeto por la ACB, pero eso no es justo", manifestó en rueda de prensa.

Spahija aseguró que le "molesta" tener menos tiempo de preparación. "Con un día más tienes muchas posibilidades más de recuperar plantilla y preparar con el vídeo mucho mejor, pero estas son las condiciones y vamos con esta dificultad adelante", declaró.

Afirmó que para preparar una serie de estas características prácticamente "no se entrena". "Hacemos un poquito de tiro, mucha recuperación y mucho vídeo para enseñar cosas", explicó el croata, quien aseguró que recuperar a jugadores en este momento es algo "muy importante".

Físicamente, ve al Baskonia "muy bien" y cree que jugar tres, cuatro o cinco partidos --las semifinales son al mejor de 5-- "no cambia nada" si no hay lesiones. "Estamos fuertes, un equipo capaz de ganar en el último cuarto 23-5 me parece que está muy bien", comentó.

Sobre el rival, el técnico cree que el Real Madrid y el Barça son los dos mejores equipos en Europa y que no va a ser fácil jugar contra un equipo que es "finalista de la Euroliga". "Es un equipo con mucha calidad y ahora está en un momento mucho mejor que antes y va a ser muy difícil", avisó, sobre los blancos.

"Nosotros no hemos perdido un partido fuera de casa casi en tres meses, pero son condiciones las de ahora un poquito diferentes. Vamos a ver lo que podemos hacer, pero vamos preparados", afirmó Spahija.

El entrenador no quiso desvelar ninguna táctica, pero auguró un duelo distinto a los previos. "Son muchas cosas las que tenemos preparadas, como las que hemos tenido contra Valencia. Vamos a ver qué podemos sacar de esta preparación, no te puedo decir el qué exactamente, pero tenemos una idea clara", comentó.

"La defensa es siempre importante, te da mucha más confianza. Yo quiero defender siempre, no quiero defender alguna vez, pero pienso que esta temporada hemos tenido muchas situaciones y muchos partidos donde no hemos jugado tan buena defensa pero metemos. Como ganamos al Valencia es el último cuarto que cualquier entrenador quiere", declaró.

Cree también que "no se va más relajado" tras cumplir el objetivo de pasar a semifinales. "Yo pienso que volver a ser uno de los cuatro mejores equipos de España significa mucho para nosotros, un equipo que no hizo esto el año pasado contra el mismo rival, estamos orgullosos de estos resultados y sobre todo de haber ganado allí dos veces en los cuartos de final, pero cuando te pones la camiseta de Baskonia siempre vas a por una victoria y vamos a ver qué ocurre", concluyó.