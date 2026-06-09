Los Spurs resisten a los Knicks y al Madison y recuperan terreno en las Finales del NBA

Wembanyama y Anunoby pelean por un balón en las Finales de la NBA entre los Spurs y los Knicks - Europa Press/Contacto/Wu Xiaoling

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los San Antonio Spurs se impusieron este lunes a los New York Knicks en el Madison Square Garden (111-115), en el tercer partido de las Finales de la NBA 2025-2026, colocando su primer punto en una eliminatoria que continúan dominando los neoyorquinos (2-1) tras un partido en el que el pívot francés Victor Wembanyama fue clave.

Bajo la atenta mirada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abucheado por parte de la grada, la franquicia texana sacó adelante su primer partido vital y recuperó algo de terreno en esta serie donde había empezado perdiendo sus dos primeros choques como local, por lo que el 'factor cancha' sigue en poder de su rival.

Los Spurs acabaron con la racha de 13 victorias seguidas de los Knicks en un partido lleno de alternativas y donde Wembanyama sí fue esta vez decisivo, para bien, para su equipo con 32 puntos, con 11/18 en tiro, ocho rebotes seis asistencias y tres tapones, con la ayuda de Stephon Castle (23), mientras que los locales volvieron a tener en Jalen Brunson, que tuvo un incidente con el francés cuando este le golpeó sin balón durante una jugada, su mejor hombre también con 32 puntos, bien secundado por los 28 de OG Anunoby.

Pero ambos fueron insuficientes para dejar casi sentenciado el primero anillo para la franquicia desde 1973 porque nadie ha levantado en la historia un 3-0. Los visitantes empezaron fuertes y dejando claro que no se iban a rendir, pero la franquicia neoyorquina respondió con un sensacional segundo cuarto (42-24) que les dio ventaja al descanso (64-57).

Tras el paso por los vestuarios, los Spurs volvieron a apretar y lo igualaron todo para los doce minutos finales (91-92). San Antonio aguantó la presión y un triple de Castle con menos de dos minutos le acercó a una victoria (104-111) que ya no dejó escapar.