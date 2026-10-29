Suhail, mascota del Mundobasket 2027 en Catar

Suhail será la mascota de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027. - FIBA

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estrella Suhail, un referente natural muy conocido en toda la región del Golfo, será la mascota oficial de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, que se disputará del 27 de agosto al 12 de septiembre del próximo año.

Presentada en la ciudad anfitriona de Doha, la estrella Suhail es un referente natural muy conocido en toda la región del Golfo. "Tradicionalmente asociada a la transición del calor intenso del verano hacia temperaturas más frescas y agradables, se espera que esta estrella sea visible en el cielo nocturno durante la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 en Catar", destacó un comunicado.

Suhail, conocida como Canopus en la cultura occidental, está inspirada en la estrella que ha guiado a los habitantes de la región del Golfo en sus viajes más allá del horizonte y ha velado durante siglos por marineros, nómadas y buscadores de perlas.

"Como mascota oficial, Suhail servirá de inspiración tanto para los jugadores como para los aficionados, quienes podrán disfrutar de los muchos momentos mágicos que les esperan en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027", destacó la nota de prensa.

El cuerpo de Suhail está formado por facetas cristalinas -fragmentos estelares fusionados con metal de meteorito-, cuyas superficies captan la luz y brillan con una energía proveniente del sol. "Pertenece tanto al cielo como a la tierra; posee la fortaleza de la piedra y el resplandor del cosmos", explicaron.

La 20ª edición del Mundobasket masculino se celebrará en Doha (Catar), del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027, siendo esta la primera vez que el torneo se disputa en Oriente Medio y que tiene lugar íntegramente en una sola ciudad, reuniendo a 32 selecciones nacionales.