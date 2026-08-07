La Supercopa Endesa de baloncesto desvela los horarios de las semifinales y la final en Badalona. - ACB

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera semifinal de la Supercopa Endesa de baloncesto se disputará, entre el Asisa Joventut y el Kosner Baskonia, el sábado 19 de septiembre, a las 18.00 horas, mientras que el segundo partido se celebrará el mismo día, a las 21.00, en el Palau Municipal d'Esports de Badalona.

La Supercopa Endesa Badalona 2026 ya conoce su camino definitivo. Tras el sorteo de emparejamientos de semifinales celebrado hace unas semanas en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona, ya se conocen los horarios definitivos de cada enfrentamiento.

El torneo arrancará el sábado 19 de septiembre, a las 18.00, con el Asisa Joventut-Kosner Baskonia, un duelo entre el anfitrión y el último vencedor de la Copa del Rey. Los badaloneses, ganadores en 1985 y 1986, quieren volver a reinar transcurridas cuatro décadas, mientras que los baskonistas desean levantar su quinto trofeo después de 18 años.

Ese mismo sábado se completan las semifinales, a las 21.00, con el partido entre Valencia Basket y Barça, reedición de la última final liguera. El cuadro 'taronja', además de conquistar la pasada Liga Endesa, se presenta en Badalona como vigente campeón de la Supercopa, corona que intentará mantener con su tercer título en esta competición. Por su lado, el equipo azulgrana, con seis trofeos en su palmarés, aspira a ganar el séptimo 11 años después en este torneo.

Los vencedores de semifinales se verán las caras en la final de la Supercopa Endesa 2026, que será al día siguiente, domingo 20 de septiembre, en un choque que arrancará a partir de las 19.00. Por segundo año consecutivo, al igual que en Liga Endesa y Copa del Rey, DAZN retransmitirá todos los encuentros del torneo.