Tarragona acoge una Copa de la Reina marcada por la igualdad

Archivo - Tarragona será la sede de la Copa de la Reina de baloncesto en 2026. - FEB - Archivo

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Copa de la Reina de baloncesto de Tarragona 2026 arranca este jueves con una edición marcada por la igualdad entre los ocho equipos participantes y con el Hozono Global Jairis defendiendo el título conquistado el pasado año en una competición que se disputará hasta el domingo en el renovado Palau d'Esports Catalunya.

La capital tarraconense acogerá entre el 26 y el 29 de marzo el segundo gran título de la temporada del baloncesto femenino español, en un torneo que reunirá a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Femenina Endesa y que se decidirá en formato eliminatorio desde los cuartos de final.

La competición arrancará el jueves con los dos primeros duelos de cuartos: el enfrentamiento entre el Casademont Zaragoza y el IDK Euskotren (18.00 horas), seguido del partido entre el Valencia Basket y el Durán Maquinaria Ensino (20.30). El viernes se completará la ronda con el choque entre el Hozono Global Jairis y el Innova-tsn Leganés (18.45), antes del atractivo duelo entre el Spar Girona y el Perfumerías Avenida (21.30).

Las semifinales se disputarán el sábado (17.30 y 20.00 horas) y la final tendrá lugar el domingo a las 18.30 horas, horario fijado definitivamente tras un ajuste por motivos de retransmisión televisiva.

El torneo vuelve a presentarse especialmente abierto, reflejo de la competitividad creciente de la liga. De hecho, las cinco últimas ediciones han tenido cinco campeones distintos: el propio Jairis en 2025, Valencia Basket en 2024, Casademont Zaragoza en 2023, Perfumerías Avenida en 2022 y Spar Girona en 2021.

Entre los aspirantes aparece precisamente el conjunto murciano, que intentará revalidar el histórico título conquistado el pasado curso, mientras que Valencia Basket y Casademont Zaragoza también llegan con ambición tras haber levantado recientemente el trofeo.

Por su parte, Spar Girona y Perfumerías Avenida protagonizan uno de los cruces más destacados de los cuartos de final. El club salmantino, además, es el más laureado en la historia del torneo con diez títulos y continúa siendo una referencia del baloncesto femenino español.

Completan el cartel IDK Euskotren, Durán Maquinaria Ensino e Innova-tsn Leganés, tres equipos que buscarán dar la sorpresa en una competición que tradicionalmente deja espacio para resultados inesperados.

Además del torneo principal, Tarragona acogerá también la tradicional Minicopa, lo que convertirá durante cuatro días a la ciudad catalana en el epicentro del baloncesto femenino nacional. Todos los partidos podrán seguirse por televisión a través de Teledeporte y en plataformas digitales mediante RTVE Play y Twitch.