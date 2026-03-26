Tarragona da la bienvenida a la Copa de la Reina 2026 con la presentación institucional en la Fan Zone - FEB

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Tarragona ha dado este jueves el pistoletazo de salida institucional a la Copa de la Reina de baloncesto 2026 con un acto de presentación celebrado en la Fan Zone del torneo, antes del inicio por la tarde de la competición en el Palau d'Esports Catalunya, que acogerá durante cuatro días a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Femenina Endesa.

Durante la presentación se detalló el programa de actividades de un evento que, además del torneo principal, contará también con la Minicopa LF Endesa, en la que participarán 16 equipos de categorías de formación, así como con una zona de ocio para los aficionados que pretende convertir la ciudad en punto de encuentro del baloncesto femenino durante todo el fin de semana.

El acto contó con la presencia de diferentes representantes institucionales y deportivos, entre ellos la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la representante territorial del deporte de la Generalitat en Tarragona, Estefanía Serrano; la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó; el presidente de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril; y la responsable de comunicación de Endesa en Cataluña, Miriam Fiella.

Aguilar destacó la gran expectación generada por la cita y subrayó que las entradas se agotaron en apenas unos minutos, además de recalcar el crecimiento del baloncesto femenino en España y la importancia del trabajo conjunto de clubes e instituciones para organizar este tipo de competiciones. Según explicó, el torneo podría generar un impacto económico de unos 3,5 millones de euros en la ciudad, con miles de visitantes desplazados desde fuera de Tarragona.

Por su parte, las autoridades locales y autonómicas coincidieron en señalar la relevancia de acoger un evento de este nivel para la proyección deportiva de la ciudad y del Palau d'Esports, mientras que desde la organización y los patrocinadores se mostró confianza en que la Copa de la Reina ofrezca un torneo igualado y competitivo que sitúe durante cuatro días a Tarragona en el centro del baloncesto femenino nacional.