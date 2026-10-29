Los Thunders de Aday Mara suman su primera derrota ante Dallas

Archivo - El jugador español Baba Miller disputando un partido con la selección absoluta masculina de baloncesto. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores españoles Aday Mara, de Oklahoma City Thunder, y Baba Miller, de Los Angeles Clippers, cayeron derrotados este miércoles ante los Dallas Mavericks (120-96) y Los Angeles Lakers (87-103), respectivamente, en unos duelos en los que el pívot anotó seis puntos, mientras que el alero aportó cuatro puntos.

Los Oklahoma City Thunder perdieron su condición de invicto al caer frente a los Dallas Mavericks (120-96). En la derrota sufrida en la noche del miércoles, Mara anotó seis puntos, con un 50% de acierto en tiros de dos y dos de dos desde la línea de tiro libre. Además, capturó un rebote ofensivo y dos defensivos y repartió una asistencia en los 20 minutos que estuvo en pista. En el conjunto local, fue baja Sergio de Larrea debido a un esguince de rodilla, mientras que Santiago Aldama sigue sin debutar con su nuevo equipo, aunque se encuentra en la recta final de su recuperación.

Por su parte, Los Angeles Clippers sumaron su tercera derrota consecutiva al caer con contundencia en el derbi frente a los Lakers (87-103). En los casi 17 minutos que participó, Miller sumó cuatro puntos, una asistencia y cinco rebotes. Además, destacó en defensa con un robo de balón y dos tapones.

Con estos resultados, los Thunder, con un balance de 4-1, ocupan la quinta posición, dentro de los puestos directos a playoffs. Por su parte, los Mavericks, que han ganado tres partidos de cinco, se sitúan en la octava plaza, en play-in, mientras que Los Clippers continúan fuera de la zona de clasificación, en la 12ª posición con solo un triunfo y tres derrotas.