Tony Parker: "A Hugo González y Santi Aldama hay que darles margen, no es fácil llegar después de Pau y Marc Gasol"

Archivo - El exjugador de baloncesto Tony Parker, en el GP de Catar de F1 2024. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto francés Tony Parker defendió que a los jugadores españoles Hugo González y Santi Aldama "hay que darles margen" en la NBA, porque "no es fácil llegar después de Pau y Marc Gasol", que fueron "una generación que marcó una época".

"Es pronto para juzgar su impacto, aunque Santi ya lleve un tiempo en Memphis y cada vez con más presencia. Hay que darles margen para ver cómo se desarrollan y mejoran", indicó el exjugador en una entrevista a DAZN recogida por Europa Press.

Así valoró la nueva generación de jugadores españoles en la NBA, focalizando en Hugo González y Santi Aldama y pidiendo prudencia. Además, ambos jugadores se enfrentan a la comparación con una generación liderada por Pau y Marc Gasol. "No es fácil llegar después de Pau y Marc y todo lo que consiguieron. Fue una generación que marcó una época", ensalzó.

"España tuvo una generación increíble. Recuerdo especialmente la final olímpica de 2008, fue una de las mejores de la historia", rememoró sobre algunos de los referentes del baloncesto español como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o José Manuel Calderón.

Finalmente, el poseedor de cuatro títulos de la NBA abordó la situación actual de los San Antonio Spurs, que van "en la dirección correcta". "Tienen muy buena energía y defienden muy bien, eso siempre te da opciones de llegar lejos. Hay cosas similares, con bases fuerte como teníamos nosotros con Manu (Ginóbili) y conmigo", concluyó.