Tornike Shengelia deja el Barça tras pagar su cláusula de salida

Archivo - Tornike Shengelia en un partido con el Barça en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot georgiano Tornike 'Toko' Shengelia no continuará en el FC Barcelona después de haber hecho efectiva la cláusula de salida incluida en su contrato, una operación que ronda el millón de euros y que pone fin a su etapa en el Palau Blaugrana tras una única y muy buena temporada.

"Toko Shengelia no continuará en el Barça en la temporada 2026/27. El jugador ha ejercido el pago cercano al millón de euros para hacer efectiva la cláusula de salida existente en su contrato", anunció la entidad catalana en un comunicado.

El Barça agradeció la "profesionalidad" y el rendimiento ofrecido por el internacional georgiano durante el curso 2025-26, en el que disputó un total de 78 partidos oficiales, repartidos entre 40 de Liga Endesa, 34 de Euroliga, dos de Copa del Rey y dos de la Lliga Catalana.

Además, le deseó "mucha suerte" tanto en su futuro personal como profesional a un Shengelia que, pese a la ausencia de títulos en la sección, fue clave tanto para Joan Peñarroya como para Xavi Pascual, con quien se entendió muy bien y fue la punta de lanza de un Barça que, mermado a nivel físico, llegó a la final de la Liga Endesa.

Pese a que el club llevaba semanas esperando una respuesta del veterano interior y mantenía la esperanza de poder seguir contando con uno de los referentes del nuevo proyecto, liderado ahora por el ya presentado Aleksander Sekulic, Shengelia ha optado finalmente por ejecutar la cláusula liberatoria (de unos 900.000 euros) para afrontar un último gran desafío en su carrera.

Aunque en las últimas semanas habían aparecido opciones en Atenas y Estambul, en los últimos días ha cobrado fuerza la posibilidad de que el georgiano recale en el Dubai Basketball, donde volvería a coincidir con el técnico catalán Xavi Pascual en un proyecto con aspiraciones de competir por el título de la Euroliga.