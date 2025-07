Tornike Shengelia: "Era mi pasión identificarme con el Barça"

"Mi objetivo personal es hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a ganar títulos"

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Barça de baloncesto Tornike Shengelia ha asegurado este lunes que su objetivo es "hacer todo lo que pueda" para ayudar al equipo blaugrana a ganar títulos y así romper una sequía de dos temporadas sin lograr ningún trofeo, aunque no le gusta mucho "hablar de estas cosas" ya que cree que lo mejor es demostrarlo con su rendimiento en la pista, mientras que califica de "pasión" su deseo de ser blaugrana.

"Siempre he sido 'culer' de fútbol, bueno de baloncesto no, porque siempre he jugado contra ellos. Era mi pasión identificarme con este club. Estoy muy contento de llegar aquí en un momento de mi carrera muy importante, y como he dicho, es una pasión para mi jugar en este club", reveló en declaraciones a Barça One, recogidas por Europa Press.

"Mi objetivo personal es hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a ganar títulos, y es lo que puedo decir. Ahora, no me gusta hablar mucho de muchas cosas, es mejor demostrar", ha asegurado el ala-pívot georgiano.

Además, a sus 33 años, asegura que puede aportar su "experiencia". "Puedo aportar mucha experiencia y también mucha energía, mucha fisicalidad, el carácter de competición, y bueno, lo demás ya veremos", ha explicado el jugador georgiano sobre lo que puede aportar la próxima temporada al equipo dirigido por el egarense Joan Peñarroya.

El ala-pívot ha manifestado tener "muchas ganas" de jugar en el Palau Blaugrana y sentir el apoyo de la afición. "Es algo que tengo muchas ganas para ver, es algo que tengo en mi imaginación, pero hasta que no llega el primer partido y no sientas el apoyo de los fans, de los 'culers', y con la camiseta del Barça, no te puedo decir mucho, pero tengo muchas ganas", destacó.

"A algunos los conozco, he hablado un poco con 'Lapro', que los dos estamos contentos para reunirnos otra vez, he hablado con KP (Kevin Punter) también, que es muy buen chaval y el jugador es impresionante, y tengo muchas ganas de empezar a jugar con ellos", finalizó el nuevo fichaje del club blaugrana.

Por su parte, el director general de baloncesto del Barça, Juan Carlos Navarro, ha afirmado estar "muy contento" con la llegada del jugador georgiano. "Estamos muy contentos de que 'Toko' esté aquí con nosotros, hace tiempo que estamos detrás de él y ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí", aseguró.

"Es un jugador contrastado, con mucha experiencia, que nos dará muchísimo en el vestuario, haciendo equipo, y dentro de la pista, pues, es un jugador muy versátil, con mucho carácter, que puede jugar en el poste bajo, que puede defender", ha explicado el directivo blaugrana sobre el ala-pívot georgiano.

Navarro ha explicado que Shengelia es una "pieza clave" para el equipo de cara a la próxima temporada. "Creo que es una pieza clave para nosotros de cara al año que viene, por eso, por esta experiencia, y ese grado de responsabilidad, y sobre todo, que quiere ganar, y quiere estar aquí para ganar", declaró.

"Conoce la Liga, sabe también que el calendario es muy exigente, porque aparte de cuatro jornadas más en Europa, ya conoce muy bien la Liga ACB, donde cada partido también es muy importante, y queremos hacer lo mejor que el año pasado. Lo sabe todo, ya ha hablado con todos los compañeros, y creo que es una pieza clave", finalizó.