Torrejón de Ardoz abre el curso femenino con una exigente Supercopa LF Endesa

Elena Buenavida, en un partido con el Valencia Basket. - VALENCIA BASKET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (Madrid) abrirá este fin de semana el curso baloncestístico femenino con la disputa de la Supercopa LF Endesa, donde el Casademont Zaragoza jugará ante el Valencia Basket desde las 17:15 horas del sábado y a continuación se enfrentarán Innova-tsn Leganés y Hozono Global Jairis desde las 20:00 horas.

Empezará la temporada 2026-27 tal y como acabó la anterior, con choque entre zaragozanas y valencianas por alzar un título. Así, el conjunto aragonés querrá defender el trono logrado el año pasado en Huesca y las 'taronjas' optarán a su tercer título nacional seguido tras el doblete que hizo con Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa durante el curso 2025-26.

Exigencia máxima para ambos técnicos, Carlos Cantero por parte maña y Javi Torralba en el lado valenciano, quienes esperan sacar el rendimiento máximo de unas plantillas aún en acople debido a que la Copa Mundial de la FIBA se celebró hace escasas semanas; dosificar los esfuerzos será vital.

"Ha sido una pretemporada muy atípica. Hasta esta semana no hemos podido contar con 10 jugadoras del primer equipo y estamos en la quinta semana. Eso no lo vamos a poner como excusa, pero sí que es una realidad. Dicho lo cual, el equipo ha entrenado muy bien", declaró el propio Javi Torralba este viernes en una rueda de prensa.

"Estamos trabajando en la línea correcta y hemos tenido la suerte de poder contar con las jugadoras de L'Alqueria que nos han permitido tener un número y un nivel de entrenamientos de mucha calidad. Entonces, creo que estamos en el mejor momento que podíamos estar a estas alturas y en las circunstancias que nos ha tocado vivir", añadió el técnico 'taronja'.

Elena Buenavida y Helena Pueyo se unieron a los entrenamientos del equipo el pasado lunes y Alexis Peterson-Smalls lo hizo el martes. Sin embargo, Leticia Romero será duda hasta última hora a causa de unas molestias musculares. Por otra parte, Raquel Carrera, Alicia Flórez y Marta Suárez se encuentran en Estados Unidos disputando la WNBA.

La expedición rojilla está formada por Aisha Sheppard, Nadia Fingall, Merritt Hempe, Veronika Vorackova, Laia Flores, Yarden Garzón, Helena Oma, Kristine Vitola, Nerea Hermosa, Candela Cuevas, Carla Brito y Mariona Ortiz, ésta última habiendo sido medallista con España en ese Mundial.

En la otra 'semi' del torneo, el Jairis afrontará su segunda Supercopa consecutiva, si bien las pupilas de Bernat Canut trasladarán el cartel de novatas a un Baloncesto Leganés que ejercerá como anfitrión con el reto de repetir luego, a lo largo de los meses, su buen papel del curso pasado.

No serán pocos los aficionados 'pepineros' que viajen a Torrejón para ver un duelo difícil porque el equipo de Alcantarilla ha ganado músculo este verano. 'A priori', Canut confiará parte de sus opciones al ritmo que marque Aina Ayuso, experimentada en este tipo de citas y que tendrá que hacer jugar a sus compañeras, conscientes de que el encuentro será largo.

Presumiblemnete eso intentará el conjunto que dirige Javi Fort, con el propósito de plantar cara si hay desenlace igualado ante un adversario en cuyas filas destacará Laura Gil. Con cuatro Supercopas de España en su palmarés, tres de su etapa en Salamanca y la otra en Valencia, Gil buscará su quinta corona en un Jairis al que llegó el año curso y ya es referente.