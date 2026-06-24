Tryggvi Hlinason, Harald Frey y Aleix Font renuevan con el Surne Bilbao hasta 2029

Archivo - Tryggvi Hlinason, en un partido del Surne Bilbao Basket. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket ha anunciado este miércoles el acuerdo para renovar hasta el año 2029 los respectivos contratos del pívot islandés Tryggvi Hlinason, del base noruego Harald Frey y del alero español Aleix Font.

"Un acuerdo que se suma al alcanzado con Darrun Hilliard, Luke Petrasek, Margiris Normantas y Martin Krampelj y que permite al club mirar al futuro con tranquilidad desde la estabilidad", señaló la propia entidad bilbaína en su página web.

El capitán Hlinason, de 28 años y 2,15 metros de estatura, "ha promediado 10,1 puntos, 66,8 y 16,2 créditos de valoración", según resumió el Surne Bilbao en su nota de prensa. "Todo esto le ha convertido en líder en rebotes de la competición, líder en mates (1,97), 5º jugador en tapones (1,28), convirtiéndose en el decimotercer jugador más valorado de la competición", añadió el mismo comunicado.

Sobre Frey, de 29 años y 1,88 metros de altura, el club vasco destacó su "clarividencia en el puesto de director de juego". "En su segundo curso como 'MIB' ha promediado 7,2 puntos y 2,7 asistencias, siendo fundamental en la racha del equipo con grandes actuaciones ante Bàsquet Girona, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife, Coviran Granada o Joventut. Igualmente importante ha sido en Europa, con dos títulos de la FIBA Europe Cup como resultado y aportación en momentos clave", subrayó.

"El alero catalán Aleix Font renueva por tres temporadas tras un curso en el que se ha ganado con talento, disciplina e intensidad un puesto en la rotación de los hombres de negro", agregó el texto de prensa. "Especialmente destacado ha sido su papel en competición europea, con 9,9 puntos por partido en FIBA Europe Cup que fueron fundamentales en el camino hacia el título de la competición", concluyó el Surne Bilbao sobre un jugador de 28 años y 1,94 metros de altura.