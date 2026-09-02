TVE emitirá por 'RTVE Play' y 'Teledeporte' el Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas

Archivo - La selección española femenina celebra su clasificación para el Mundial de Canadá de Baloncesto en Silla de Ruedas de 2026 - BSR ESPAÑA - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Televisión Española (TVE) emitirá a través de su plataforma de streaming 'RTVE Play' y del canal Teledeporte el Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas que se disputará en Ottawa (Canadá) del 9 al 19 de septiembre y en el que participarán la selección femenina y masculina, según informó este martes 'BSR España'.

"Por primera vez en la historia, un Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas se podrá ver en abierto en una televisión española gracias al acuerdo entre RTVE, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, IWBF y Fundación ONCE", remarcó el portal.

De este modo, todos los partidos de España, tanto de la selección masculina como femenina, se emitirán desde la fase de grupos en 'RTVE Play', con narración en castellano, y algunos de ellos, sobre todo a partir de la segunda fase, también tendrán cabida en 'Teledeporte'.

"Estamos muy contentos de poder dar esta noticia y muy agradecidos a RTVE por la apuesta que está haciendo por el BSR para situarlo a la altura de otras disciplinas que habitualmente tienen hueco en la televisión pública. Esperemos que la visibilidad que va a tener ayude a crecer al baloncesto en silla de ruedas y que nuestros equipos puedan responder con éxitos deportivos", declaró Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

La selección femenina está encuadrada en el Grupo A junto a Brasil, China, Gran Bretaña, Australia, España y Canadá, mientras que la masculina está en el C con Japón, Polonia y Colombia. Canadá, el miércoles 9, y Brasil, el jueves 10, serán sus respectivos primeros rivales.