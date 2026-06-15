Txus Vidorreta deja de ser entrenador de La Laguna Tenerife pese a tener contrato hasta 2028

Txus Vidorreta, en uno de sus últimos partidos como entrenador de La Laguna Tenerife, en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Txus Vidorreta no continuará al frente de La Laguna Tenerife y pondrá fin a una etapa de diez temporadas en el conjunto aurinegro después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para separar sus caminos, una vez el entrenador vasco comunicó al club su intención de desvincularse del contrato que les unía hasta 2028.

El técnico vasco compareció emocionado para explicar una salida que definió como especialmente difícil por el vínculo construido con el club y el entorno durante una década. "Ha sido un privilegio poder ayudar a que este club alcanzara las mayores cotas de su historia", señaló Vidorreta, que quiso agradecer el respaldo recibido durante todos estos años y destacó el crecimiento vivido por la entidad.

"Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo y con el orgullo de haber formado parte de algo muy especial", afirmó el entrenador, que subrayó que el balance de esta etapa va mucho más allá de los resultados deportivos y recordó el trabajo colectivo realizado para consolidar al equipo entre los referentes del baloncesto español y europeo.

Vidorreta deja el banquillo tinerfeño convertido en el entrenador más exitoso de la historia del CB Canarias. En sus diez temporadas en la isla, repartidas en dos etapas, dirigió 530 partidos oficiales con un balance de 339 victorias, un empate y 190 derrotas, además de construir una trayectoria marcada por la estabilidad competitiva y la presencia constante del equipo en las grandes citas.

Con él al frente, La Laguna Tenerife conquistó dos títulos de la Basketball Champions League -Tenerife 2017 y Bilbao 2022- y dos Copas Intercontinentales disputadas en la isla. Además, alcanzó el subcampeonato de la Copa del Rey de Badalona 2023 y llevó al conjunto aurinegro en tres ocasiones a las semifinales de la Liga Endesa.

En Europa, el técnico vasco deja también una huella histórica en la BCL, competición en la que alcanzó nueve fases finales entre Final Four y Final Eight y donde cierra su etapa como el entrenador con más encuentros dirigidos (156) y más victorias (114), además de sumar dos platas y un bronce continentales.

"Lo más importante es que el club queda preparado para seguir creciendo", apuntó Vidorreta durante su despedida, en una comparecencia en la que agradeció el trabajo de jugadores, con los capitanes del equipo presentes, cuerpo técnico, directiva y afición. Su salida pone fin al ciclo más exitoso de la historia de La Laguna Tenerife, cerrada con unas semifinales de la Liga Endesa tras caer 3-0 a manos del Barça.