UCAM Murcia y Barça se juegan las 'semis' a máxima tensión

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante el segundo partido de cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa ante el Barça en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia y el Barça se jugarán este sábado (21.00 horas/DAZN, Movistar+ y 3Cat) el billete para las semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa en un tercer y definitivo encuentro que devolverá la serie al Palacio de Deportes de Murcia, escenario en el que los universitarios buscarán aprovechar de nuevo el factor cancha recuperado con su triunfo del jueves en el Palau Blaugrana.

Después de dos partidos completamente distintos, la eliminatoria llega igualada (1-1) y sin margen de error. El vencedor avanzará a semifinales para enfrentarse al ganador del otro cruce que también ha necesitado desempate, el que mide a Real Madrid y La Laguna Tenerife, cuyo tercer encuentro se disputará horas antes, a las 18.00.

El Barça parecía tener la eliminatoria encarrilada tras su contundente victoria en el primer partido en Murcia (68-91). Los de Xavi Pascual firmaron una de sus actuaciones más completas del curso para asaltar el Palacio y arrebatar el factor cancha a un UCAM Murcia que apenas pudo seguir el ritmo ofensivo blaugrana, liderado por Darío Brizuela, Jan Vesely y Will Clyburn.

Aquella victoria otorgó a los catalanes un valioso 'match ball' ante su afición, pero el conjunto murciano respondió con carácter apenas 48 horas después. En el Palau Blaugrana, los de Sito Alonso ofrecieron una versión mucho más reconocible, dominaron buena parte del encuentro y resistieron todas las reacciones locales para imponerse por 87-90 y forzar el desempate.

La actuación de David DeJulius, autor de 22 puntos, resultó decisiva para que el UCAM recuperara la ventaja de pista perdida dos días antes. También fueron fundamentales los triples de Kelan Martin en el tramo decisivo y la personalidad mostrada por un equipo que supo mantenerse firme incluso cuando el Barça logró remontar tras el descanso.

Ahora, la gran incógnita del cuadro universitario pasa precisamente por el estado físico de DeJulius. El base estadounidense, integrante del mejor quinteto del curso, no pudo terminar el segundo encuentro pese a ser el mejor jugador de los murcianos y Sito Alonso reconoció tras el partido que desconocía el alcance de sus problemas físicos. Su presencia en el duelo decisivo es una de las grandes dudas de la eliminatoria.

Tampoco está garantizada la participación del alero cubano Howard Sant-Roos, ausente en el segundo encuentro de la serie y cuya evolución marcará otra de las incógnitas del UCAM Murcia de cara a la cita definitiva.

En el Barça, por contra, no se esperan novedades importantes en el roster más allá de los habituales ajustes que pueda realizar Xavi Pascual entre sus jugadores extracomunitarios. Los blaugranas volverán a confiar en la experiencia de Tornike Shengelia, Kevin Punter, Jan Vesely o Tomas Satoransky para superar un escenario que se presenta especialmente exigente.

Además del factor cancha, el UCAM Murcia cuenta con un dato favorable. Los universitarios dominan por 3-1 el balance de enfrentamientos ante el Barça esta temporada en la Liga Endesa, después de ganar los dos duelos de Liga Regular y el segundo partido de estos cuartos de final. Sin embargo, la contundencia del triunfo blaugrana en el primer encuentro de la serie demuestra que cualquier pronóstico resulta arriesgado.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

UCAM MURCIA: DeJulius, Radebaugh, Raieste, Nakic y Cacok --posible quinteto inicial--; Forrest, Sant-Roos, Falk, Cate, Diagné, Martin y Hands.

BARÇA: Marcos, Punter, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Cale, Vesely, Brizuela, Satoransky y Parra.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Perea y Sánchez Sixto.

--PABELLÓN: Palacio de Deportes de Murcia.

--HORA: 21.00/Movistar+, DAZN y 3Cat.