El UCAM Murcia niega haber concedido la carta de libertad a DeJulius para fichar por el Besiktas

Archivo - David DeJulius, en un calentamiento con el UCAM Murcia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia CB ha aclarado este sábado que "no ha concedido la carta de libertad" al jugador eslovaco-estadounidense David M. DeJulius, de 26 años, por no haber alcanzado previamente ningún acuerdo "para su desvinculación", a pesar de que el Besiktas Basketbol haya anunciado oficialmente su fichaje.

"El UCAM Murcia CB no ha concedido la carta de libertad al jugador, al considerar que no procede hacerlo sin haber alcanzado previamente un acuerdo para su desvinculación", aseveró la entidad murciana en una nota de prensa.

No en vano, el club murciano cerró su comunicado indicando que "seguirá defendiendo sus derechos, tanto en FIBA como por la vía judicial, frente a todos aquellos que le están perjudicando en este asunto".

Así, el UCAM apuntó el pasado 17 de julio que había iniciado "las acciones legales oportunas" contra DeJulius con el propósito de "salvaguardar sus derechos e intereses legítimos tanto ante la FIBA como a la jurisdicción competente" porque el base de Detroit no quiere cumplir su contrato, en vigor hasta el final de la temporada 2027-28.