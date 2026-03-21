UCAM sigue firme arriba y Mills lidera el asalto al Carpena de La Laguna Tenerife

Archivo - David DeJulius, durante un partido del UCAM Murcia en la Liga Endesa. - UCAM MURCIA / SANDY GHORAYEB - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia defendió con trabajo su posición en el 'Top 4' de la clasificación de la Liga Endesa 2025-2026 al batir a domicilio por 86-90 al BAXI Manresa, mientras que La Laguna Tenerife asaltó con claridad el José María Martín Carpena donde arrolló 70-95 al Unicaja con el liderazgo de su flamante nuevo fichaje Patty Mills, en partidos disputados este sábado y correspondientes a la jornada 23.

En el Nou Congost, el UCAM Murcia sufrió para sumar su decimosexta victoria liguera y colocarse en la tercera plaza empatado con el Valencia Basket, segundo, y con un triunfo de ventaja sobre el Barça, cuarto y que tiene este domingo el Clásico ante el Real Madrid, y el Unicaja.

Fue un partido muy igualado y que entró en su cuarto final con las espadas por todo lo alto (68-68). Sin embargo, el arraque en estos diez minutos finales del equipo que entrena Sito Alonso fue clave, con Michael Forrest liderando, con dos triples, un 0-8 de parcial para abrir brecha.

El BAXI Manresa tardó casi tres minutos en hacer sus primeros puntos, pero se rehizo para volver a meterse en un encuentro que volvió a igualar (79-79) a falta de 3:47. Un triple de Jonah Radebaugh dio aire a los visitantes, que supieron aguanta su exigua ventaja para llevarse el triunfo con un descomunal David DeJulius, autor de 35 puntos, mientras que Alex Reyes, con 19 y 5/7 en triples, sobresalió en los locales.

El sábado tenía un partido atractivo en el Martín Carpena de Málaga donde se veían las caras el Unicaja, quinto, y La Laguna Tenerife, que defendía su octava preciada plaza de la clasificación y que se terminó llevando el triunfo, con más contundencia de la esperada y notando ya el efecto del estelar fichaje de Patty Mills.

El base australiano, en su segundo partido tras debutar en la Champions, demostró su calidad con 24 puntos, con 4/6 en el triple, en apenas 23 minutos de un encuentro menos competido de lo previsto por la superioridad desde el principio del conjunto que entrena Txus Vidorreta.

Este firmó unos óptimos primeros 20 minutos a un Unicaja, flojo en el tiro de tres (5/23) y superado ampliamente en el rebote (23 a 31). El equipo de Ibon Navarro se quedó en unos discretos 30 puntos al descanso, cuando ya tenía el partido muy cuesta arriba y 16 abajo (30-46).

Los locales se entonaron en el inicio del tercer cuarto y se metieron de lleno con un parcial de 11-0 (41-46), pero se volvieron a atascar y los triples de Mills y Aaron Doornekamp lideraron un demoledor 0-13 que esta vez si terminó con todas sus opciones de pelear por el triunfo.

Del resto de la jornada, el Surne Bilbao Basket continúa en la pelea por los 'playoffs' al lograr una trabajada victoria, la tercera consecutiva en la Liga Endesa, al batir tras una prórroga por 98-102 ante un MoraBanc Andorra que continúa en puestos de descenso.

En un choque muy igualado, el visitante Darrun Hilliard erró el triple que podía haber evitado una prórroga donde los 'hombres de negro' estuvieron más acertados para llevarse un valioso triunfo con brillante actuación del estadounidense Justin Jaworski, que firmó 36 puntos, con 6/11 en triples.

Finalmente, el Casademont Zaragoza logró un triunfo clave para sus aspiraciones de mantenerse en la permanencia al derrotar con autoridad en el Pabellón Príncipe Felipe por a un rival directo como el Recoletas Salud San Pablo Burgos, con el que estaba empatado a seis victorias.

El conjunto que entrena Joan Plaza rompió una mala racha de cinco derrotas seguidas gracias sobre todo a su buen inicio, con una primera parte en la que desarboló completamente a los de Porfirio Fisac (58-35). Los visitantes no se rindieron y replicaron en el tercero (20-35) para volver a amenazar (78-70), e incluso se llegaron a poner 78-72, pero los locales reaccionaron a tiempo para quedarse con el triunfo.