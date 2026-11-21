Archivo - Kendrick Perry, en un partido con el Unicaja. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja de Málaga ha ganado por 71-94 al Recoletas Salud San Pablo Burgos en la jornada 9 de la Liga Endesa, durante un sábado que también ha vivido los triunfos del Kids&Us Manresa por 90-86 contra el MoraBanc Andorra y del Casademont Zaragoza por 72-74 ante el UCAM Murcia.

En el Coliseum burgalés, los visitantes abrieron hueco con un 3-21 de arranque y gestionaron bien su ventaja. Aunque en el tercer periodo hubo reacción de los locales, con Joaquín Taboada como estilete, el Unicaja recuperó su colchón gracias sobre todo a Amine Noua y Kendrick Perry, y encaró sin problemas el cuarto cuarto hasta sentenciar su victoria.

Eso sirvió a los malagueños para ponerse con balance de 5-4 en zona alta de la tabla, mientras que el San Pablo se quedó abajo con balance de 2-7 y mirando de reojo al Nou Congost. Ahí comenzó sólido el equipo anfitrión, que durante el segundo cuarto rozó el +20 (49-30), pero cedió su renta en un tercer cuarto gris y todo volvió a estar en un puño.

En el cuarto acto se sucedieron las alternancias y solo se decantó la balanza a favor del Manresa tras un par de detalles con Timmy Allen como protagonista. Este desenlace situó a los manresanos con registro de 3-6 en su lucha por asegurar la salvación cuanto antes, llevándose un duelo clave porque el Andorra se quedó con balance de 1-8 y aún en crisis.

Y por último, en el Palacio de los Deportes de Murcia, pronto se pasó del prometedor inicio local al dominio maño. Trae Bell-Haynes subió las prestaciones de un Zaragoza que llegaba con racha dispar de resultados en el último mes, pero con grata imagen al descanso (33-45) pese a que tenía que lidiar con las buenas acciones de Michael Forrest en ataque.

El tira y afloja tras el descanso aportó poca novedad (51-60), pero los murcianos rozaron la remontada (71-72) en un cuarto acto de infarto y donde Guillem Vives calmó a los visitantes en momentos difíciles. Los tiros libres dictaron sentencia 'in extremis' y el equipo maño se llevó la victoria para lucir ahora un balance de 6-3; con 4-5 está el UCAM.