Unicaja Baloncesto recibirá el Premio APDM 2025 por su ciclo histórico de títulos

El Unicaja Baloncesto de Málaga será premiado en la gala de la APDM 2025 el 26 de enero por su ciclo de éxitos nacionales e internacionales.

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha concedido el Premio APDM 2025 al Unicaja Baloncesto, en reconocimiento a una etapa extraordinaria de éxitos deportivos, competitividad sostenida y consolidación institucional que ha situado al club malagueño entre los grandes referentes del baloncesto español y europeo.

En los últimos años, Unicaja Baloncesto ha firmado un palmarés sobresaliente y ha competido con los 'grandes' del baloncesto español como FC Barcelona, Real Madrid y Valencia Basket, bajo la presidencia de Antonio Jesús López Nieto, que ha encabezado una etapa marcada por la estabilidad institucional y la ambición deportiva.

En el ámbito internacional, el club ha conquistado la Basketball Champions League en 2024 y 2025, revalidando el título continental y confirmando su dominio en la competición. A estos logros se ha sumado la Copa Intercontinental FIBA, obtenida en dos ediciones consecutivas (2024 y 2025).

En el plano nacional, Unicaja Baloncesto ha ampliado su palmarés con la Copa del Rey 2023, la Supercopa Endesa 2024 y la Copa del Rey 2025, consolidando un ciclo de éxitos que refuerza la dimensión competitiva de un proyecto deportivo sólido, ambicioso y sostenido en el tiempo.

Este premio reconoce también el trabajo del entrenador, Ibon Navarro, y del director deportivo, Juanma Rodríguez, y un modelo de club que ha combinado resultados, gestión, identidad y valores, y que ha situado al Unicaja Baloncesto en la élite del baloncesto nacional e internacional.

El galardón será entregado en la Gala de Premios de la APDM 2025, que alcanza su décima edición bajo el lema '100 años de radio. 10 años dando voz al deporte' y que se celebrará el lunes 26 de enero, en El Beatriz Madrid Auditorio, a partir de las 20:00 horas.