El Unicaja se desvincula de "manera amistosa y beneficiosa" de Chris Duarte

Archivo - Chris Duarte ante Darío Brizuela en el Barça-Unicaja de la Liga Endesa 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja anunció este jueves que el base dominicano Chris Duarte no continuará en el club malagueño la próxima temporada después de llegar a un acuerdo para poner fin a su contrato en el que le restaban una campaña y una más opcional.

"Chris Duarte no seguirá en el Unicaja. El club y el jugador han llegado a un acuerdo para regular las condiciones de su desvinculación.

Con este acuerdo ambas partes han podido resolver la situación relativa a las condiciones de su desvinculación de manera amistosa y beneficiosa", señaló el conjunto costasoleño.

El jugador dominicano llegó al Unicaja la pasada temporada y deja el equipo malagueño tras disputar un total de 43 partidos entre la Liga Endesa, la Basketball Champions League, la Copa del Rey, la Supercopa Endesa y la Copa FIBA Intercontinental.

Sin embargo, Duarte había sufrido la apertura de un expediente por parte del club a principios del pasado mes de mayo después un post en redes sociales en el que se mostraba muy crítico después no haber entrado en la convocatoria para jugar contra el AEK Atenas griego en las semifinales de la Champions y ya no jugó ningún partido más del resto de la campaña.

El Club le desea suerte en su futura trayectoria profesional y personal.