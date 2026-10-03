El Unicaja pierde su debut en casa contra La Laguna Tenerife - ACB PHOTO

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife asaltó el Martín Carpena de Málaga este sábado en la segunda jornada de la Liga Endesa, segunda derrota (75-80) para Unicaja en este inicio de temporada, mientras que el Río Breogán venció con autoridad (95-101) en casa del Kids&Us Manresa.

El equipo canario, que sufrió una amarga derrota contra Casademont Zaragoza la semana pasada, se desquitó en el reencuentro con Txus Vidorreta, técnico ahora de un Unicaja que no tuvo un buen debut ante su público. Jaime Fernández, muchos años ya de aurinegro aunque con pasado en Málaga, fue decisivo con sus triples.

Los Jaka Lakovic firmaron un 0-10 de parcial en el inicio del último cuarto para encarrilar un buen partido, con la aportación repartida entre el base madrileño, Marcelinho Huertas (21 de valoración) y Kyle Guy (18 puntos), mientras que en los locales tiró del carro sobre todo Kendrick Perry (23 puntos).

Además, el Río Breogán puso el 2-0 en la tabla con una seria actuación en el Nou Congost pese a empezar a remolque. El equipo gallego se marchó al descanso con el partido controlado (40-51) y engordó su renta en otro gran tercer cuarto. Dominik Mavra (22 puntos, 10 asistencias y 35 de valoración) se quedó el duelo estelar contra Timmy Allen (30 puntos, 8 rebotes y 35 de valoración).