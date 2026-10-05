Valencia acoge este martes 'La Jaula acb' con doce equipos de 3x3

La Jaula acb regresa el próximo martes a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. - ACB

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El torneo de baloncesto 3x3 'La Jaula acb' desembarcará este martes 6 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia como el primer evento oficial de promoción de la Copa del Rey 2027 que acogerá la capital del Turia, reuniendo de forma gratuita a doce equipos en categorías masculina y femenina desde las 11.00 hasta las 21.00 horas.

La pista de juego, instalada entre las instalaciones del Hemisfèric y el Museu de les Ciències, albergará una jornada ininterrumpida de baloncesto que arrancará por la mañana con la presentación de los participantes y la fase de grupos, antes de dar paso por la tarde a los cruces decisivos con las semifinales a partir de las 17.55 horas y las posteriores finales femenina (20.00 horas) y masculina (20.25 horas).

La competición, que se emitirá en directo a través del canal oficial de la acb en YouTube, estructurará su cuadro con dos partidos por equipo en la liguilla inicial antes de dar acceso a cuatro conjuntos por categoría a las eliminatorias por el título, contando además con la animación a pie de pista de Dani Martínez, Dani Meroño y Flopball como conductores del evento.

Junto al espectáculo deportivo sobre la cancha, la iniciativa ofrecerá diversas actividades de entretenimiento para el público asistente con actuaciones de baile urbano a cargo de los B Boys en dos pases vespertinos y un concurso de mates de alta intensidad liderado por el colectivo Street Airlines como previa de las finales.

Asimismo, la cita acogerá a las 19.45 horas un acto institucional vinculado a la llegada de la Copa del Rey 2027, que contará con la presencia del director general de la acb, José Miguel Calleja, el director general de Deporte de la Generalitat, Luis Cervera, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, y el exjugador internacional Víctor Claver.