El Valencia Basket agarra con más triples el triunfo en Milán

Darius Thompson, en un partido con el Valencia Basket.

El Valencia Basket ha ganado este jueves por 100-103 en su visita al EA7 Emporio Armani Milan durante la jornada 6 en la fase regular de la Euroliga, tras un partido resuelto en la última posesión con un fallo de Armoni Brooks en un triple que ha podido forzar la prórroga después de una remontada sin premio para los anfitriones.

En el Unipol Forum, el equipo 'taronja' mantuvo el pulso a su oponente en el inicio y se despegó (11-16) en cuanto Jean Montero carburó atacando, conservando las distancias en el marcador gracias al juego interior de Brancou Badio hasta agotar el minuto 10 en 18-24, brecha que aumentó al comienzo del segundo periodo por la mayor intensidad en defensa.

Isaac Nogués apretó en ese aspecto y el resto del equipo se contagió, lo cual también dio frutos de cara al aro rival. Con buena dirección de Darius Thompson y aportación clave de Jaime Pradilla en la 'pintura', la renta visitante creció hasta los 17 puntos (29-46, 31-48). Las respuestas del Olimpia Milano pasaron entonces por Leandro Bolmaro, muy inspirado.

Vertiginoso mirando el aro y generoso en situaciones corales, Bolmaro comandó a los locales para recuperar terreno y marcharse al descanso con un 48-54 abierto a todo. Y así pareció al regreso de los vestuarios con un toma y daca donde Giampaolo Ricci cogió la responsabilidad milanesa, pero replicaron Nathan Reuvers, Thompson, Kameron Taylor y Matt Costello.

Sus triples, en el caso de Thompson por partida doble, devolvieron al Valencia la amplitud en el marcador (57-75) mientras Ettore Messina se desesperaba en el banquillo local. El veterano técnico italiano gastó dos tiempos muertos en pleno aluvión visitante, a lo que su homólogo Pedro Martínez contestó metiendo a hombres altos para rotar y cambiar ideas.

El cuadro valenciano, pese a las ausencias de Yankuba Sima y de Josep Puerto, parecía más profundo que el de su adversario, que acusaba la baja de Lorenzo Brown. No obstante, Bolmaro siguió como hombre más destacado en su ataque y de sus arreones el Olimpia Milano sacó tajada para reducir su desventaja a 74-85 en la conclusión del tercer periodo.

Por si fuera poco, un triple lateral de Armoni Brooks abrió el cuarto cuarto y Ricci acercó aún más a los suyos (79-85, 81-87) cos dos canastas de distinta factura. Costello desde el perímetro dio aire al Valencia, si bien el encuentro se estaba convirtiendo en un correcalles donde Brooks andaba cómodo y Bolmaro aún quería llevar puesta la capa de héroe.

Después de varios golpes mutuos con aciertos en el tiro libre, Bolmaro situó el 96-98 con un triple esquinado a 3:24 para zanjar el partido. La afición local estaba enfervorecida y Brooks igualó la contienda (100-100) tras capturar un rebote clave en ataque, que luego encima se combinó con dos tiros libres fallados por Omari Moore de forma consecutiva.

Pese a tener cerca una gran remontada, el Olimpia Milano malgastó dos ataques y se vio 100-103 abajo cuando Montero clavó un triple a 43.1 del bocinazo definitivo. A la desesperada, el equipo italiano buscó empatar y Thompson puso un tapón a Shields cuando éste se levantaba desde lejos.

Aunque en los 3.2 que quedaban en el reloj le dio tiempo al Olimpia a tirar, esa pelota de Brooks no acertó en la canasta y ahí murieron las opciones locales por ganar. Esto dejó a los pupilos de Messina con un balance de 2-4 en las posiciones rezagadas de la clasificación, mientras que el cuadro 'taronja' se ubicó con un registro de 3-3 en la zona media.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: EA7 EMPORIO ARMANI MILAN, 100 - VALENCIA BASKET, 103 (48-54, al descanso).

--EQUIPOS.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Ellis (10), Bolmaro (31), Shields (11), Ricci (13) y Booker (6) --quinteto inicial--; Mannion (-), Sestina (6), Brooks (16), Guduric (7) y Dunston (-).

VALENCIA BASKET: Thompson (16), Badio (11), Taylor (6), Costello (8) y Sako (6) --quinteto inicial--; Nogués (-), López-Arostegui (-), Pradilla (13), De Larrea (4), Moore (13), Reuvers (8) y Montero (18).

--PARCIALES: 18-24, 30-30, 26-31 y 26-18.

--ÁRBITROS: Belosevic, Vilius y Silva. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Unipol Forum.