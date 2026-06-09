El Valencia Basket apuesta por Javier Torralba para dirigir al equipo femenino las próximas tres temporadas

El Valencia Basket apuesta por Javier Torralba para dirigir al equipo femenino. - VALENCIA BASKET

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado de forma oficial la incorporación del técnico español Javier Torralba Liso, de 44 años, como nuevo entrenador de su equipo femenino para las próximas tres temporadas, reemplazando así a Rubén Burgos, quien "ahora formará parte de la estructura deportiva".

Así lo indicó este martes el propio club 'taronja' en su página web. "Después de nueve años en los que Rubén Burgos, que ahora formará parte de la estructura deportiva, ha sido el encargado de dirigir el banquillo, se abre una nueva etapa para el equipo femenino con la incorporación de Javier Torralba como entrenador del equipo femenino 'taronja' para las próximas tres temporadas", señaló la nota de prensa.

"Llega procedente de Segle XXI donde, desde 2018, es el responsable de una de las mejores 'fábricas' de jugadoras nacionales de toda Europa. Desde 2020 es, además, entrenador del equipo en Liga Femenina 2, por lo que han pasado por sus manos algunas jugadoras de Valencia Basket como Elena Buenavida o la recién incorporada Helena Pueyo, así como diversos talentos de la selección española", se resumió el currículo de Torralba.

"Ahora, Torralba asume este nuevo reto para llevar su experiencia, conocimientos en baloncesto femenino y habilidad de potenciar el talento de sus jugadoras, un paso más allá en Valencia Basket", añadió la nota.

Por último, el club 'taronja' recordó que "iniciará su novena campaña en la máxima categoría, en un contexto marcado por el crecimiento del nivel y la exigencia de las competiciones con el objetivo de seguir consolidando un proyecto que se muestra competitivo año tras año".