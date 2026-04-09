Valencia Basket - Panathinaikos - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Valencia Basket ata el 'Top 4' de fiesta

El equipo 'taronja' superó con autoridad al Panathinaikos en la penúltima jornada y tendrá factor cancha en los 'playoffs'

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket venció (102-84) al Panathinaikos este jueves en la penúltima jornada de la Fase Regular de la Euroliga celebrada en un Roig Arena de fiesta para atar el 'Top 4' en la clasificación, factor cancha para unos 'playoffs' que ya tenía asegurados.

El equipo de Pedro Martínez volvió a brillar con una actuación coral en la que no dejó de crecer ante su público. Tras un inicio igualado, el Valencia dio su primer golpe en el segundo cuarto y, a la reacción griega en el tercero, respondió con más calidad si cabe. Jean Montero (22 puntos y 30 de valoración) y Nate Reuvers sirvieron el recital de un Valencia con licencia para soñar.

El base dominicano fue quien apagó la mecha visitante tras el descanso y el pívot estadounidense, quien lució en el primer tiempo, dando continuidad a un mes y medio épico en lo personal. Sin embargo, el Valencia, con un ritmo que pasó por encima de los de Ergin Ataman, contó también con Brancou Badio, Josep Puerto, Kameron Taylor, Braxton Key, Matt Costello y así los doce que jugaron.

Todos aportaron, igualmente en defensa, para dar a los locales un duelo directo con el que el Valencia, que aseguró hace dos días la presencia en los segundos 'playoffs' de su historia, tendrá el factor cancha en cuartos de final. Badio, Reuvers y Darius Thompson marcaron el camino en el toma y daca del primer parcial (27-23), donde los locales firmaron cinco triples, como en el segundo cuarto.

Ahí, Sako frenó a Mathias Lessort y los 'taronja' dominaron por dentro y por fuera. Reuvers se animó en busca de otro récord y el partido empezó a ponerse del lado local (45-34). Los de Pedro Martínez mordieron también en defensa, como enseñó Isaac Nogués peleando para robar en el suelo, y con el acierto de tres, la renta llegó al +14, dando réplica a cualquier intento visitante.

Los de Atenas tiraron de su talento individual, el de Kendrick Nunn o Nigel Hayes, para maquillar al descanso, y Ataman logró que su equipo frenara algo el ritmo local en la reanudación. El Panathinaikos se puso casi a tiro de igualar el marcador, con el Valencia perdiendo balones y más atascado en ataque, pero un triple de Costello devolvió el impulso que continuó hasta el final Montero.

El base dominicano dejó una de sus actuaciones para el recuerdo para demoler el momento de los griegos. Los visitantes vivieron de chispazos, mientras el Valencia alumbraba su camino al 'Top 4', 24 victorias por las 21 del PAO, con una fiesta en la grada. Hubo lucimiento general una vez más, pero Montero, a ambos lados de la cancha, fue quien encendió la mecha del Roig Arena.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 102 - PANATHINAIKOS, 84. (56-47, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson (8), Badio (14), Taylor (10), Pradilla (2) y Sako (2) --quinteto inicial--; Puerto (10), Reuvers (16), Key (8), Montero (22), Moore (-), Costello (10), Nogués (-).

PANATHINAIKOS: Grant (7), Nunn (8), Osman (16), Hernangómez (6) y Lessort (9) --quinteto inicial--; Faried (2), Shorts (7), Hayes-Davis (19), Sloukas (10), Kalaitzakis (-).

--PARCIALES: 27-23, 29-24, 26-22, 20-15.

--ÁRBITROS: Difallah, Hordov y Thepenier.

--PABELLÓN: Roig Arena.