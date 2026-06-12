El Valencia Basket borra al Asisa Joventut y se acerca a la final de la Liga Endesa

Archivo - Ricky Rubio of Joventut Badalona in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between Joventut Badalona and Valencia Basket at Olimpic Arena on February 08, 2026 in Badalona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado este viernes en casa por un amplio 90-76 al Asisa Joventut en el segundo encuentro de su semifinal de la Liga Endesa, serie que ya dominan los valencianos por 2-0 en el cómputo global tras una nueva victoria donde el escolta senegalés Brancou Badio ha sido de los más destacados en faceta atacante.

La igualdad del primer partido de este 'playoff' se mantuvo durante los compases iniciales, pero no tardó mucho la afición del Roig Arena en ver a los suyos escaparse en el marcador gracias a su puntería desde el perímetro. Eso se combinó con una férrea defensa, dejando clavado al Joventut en cuatro puntos durante un rato largo y condicionando todo.

Muy poco le salía bien a los pupilos de Dani Miret, pues su estrella Ricky Rubio no estaba igual de acertado que 48 horas antes en el mismo pabellón. Jabari Parker era quien tiraba del carro badalonés, si bien el segundo periodo afianzó que la ventaja de los 'taronjas' era constante.

El 56-43 que había al descanso podía ser una trampa si los de Pedro Martínez volvían relajados del vestuario, pero un triple de Jean Montero para colocar el 64-47 espantó dudas al respecto. Incluso se animó Matt Costello en la puntuación, pues en los dos primeros periodos se había visto una gris versión suya de cara al aro, pero sí grata en defensa.

También cogió galones Álvaro Cárdenas, quien habitualmente no cuenta con tanto minutaje y que esta vez aprovechó el ritmo menos exigente para firmar una vistosa estadística de tiro. Al inicio del cuarto cuarto, la renta local seguía siendo de 20 puntos y la 'Penya' no halló modo alguno de dañar las líneas rivales, pues los actores secundarios no cuajaban.

Ni Cameron Hunt en lanzamientos exteriores, ni Ludde Hakanson en la bombilla ni Michael Ruzic en la 'pintura' aparecieron a tiempo. El reloj de partido se fue consumiendo entre festejos del público valenciano y con Miret casi ya pensando más en el tercer compromiso de esta bonita 'semi', que será en Badalona el próximo domingo a las 20.00 horas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 90 - ASISA JOVENTUT, 76 (56-43, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (11), De Larrea (10), Badio (16), Pradilla (10) y Sako (9) --quinteto inicial--; Sima (2), Moore (2), Taylor (10), Key (5), Costello (2) y Cárdenas (13).

ASISA JOVENTUT: Rubio (9), Hunt (8), Hanga (8), Parker (16) y Ruzic (4) --quinteto inicial--; Drell (4), Hakanson (5), Vives (5), Morin (9), Birgander (4), Kraag (2) y Allen (2).

--PARCIALES: 30-13, 26-30, 21-16 y 13-17.

--ÁRBITROS: Perea, Padrós y Fernández. Eliminaron por faltas personales a Cárdenas en el Valencia Basket.

--PABELLÓN: Roig Arena, 13.730 espectadores.