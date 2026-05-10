Valencia Basket y Casademont Zaragoza repiten final de Liga Femenina Endesa - FEB

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Valencia Basket y Casademont Zaragoza sellaron este domingo su clasificación para la final de la Liga Femenina Endesa al superar a Spar Girona (73-73) y Perfumerías Avenida (67-56).

El equipo 'taronja', campeón de las últimas tres ligas, llegó a su cuarta final seguida haciendo buena la victoria por la mínima de la ida (67-66). El Girona mandó durante gran parte del encuentro en Fontajau, pero la reacción del campeón supuso un dramático billete con Leo Fiebich, Awa Fam y Raquel Carrera como las mejores.

Por su parte, el Casademont Zaragoza dio la vuelta a los dos puntos con los que perdió en Salamanca, para cumplir en la primera semifinal como el mejor equipo de la fase regular. El Príncipe Felipe vibró gracias a Merritt Hempe, decisiva con 16 puntos y 19 de valoración, y al impulso de garra de Helena Oma.

Las mañas, que anularon a un Avenida sujeto solo por Iyana Martín, buscarán su primer título ante un Valencia que se ha convertido en dominador del baloncesto femenino nacional. En esta edición de la final, el Basket Zaragoza tendrá el factor cancha al mejor de tres partidos, el primero en el Príncipe Felipe el día 14, el segundo en Valencia el 17 y, de ser necesario, el tercero duelo sería el 24 de mayo de nuevo en Zaragoza.