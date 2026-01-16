Jean Montero, Valencia Basket - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

El Valencia Basket choca con el muro de Fenerbahce

Los de Pedro Martínez fueron a remolque sin rendirse pero cedieron en Estambul un duelo directo por arriba en la Euroliga

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket no pudo (82-79) con el Fenerbahce este viernes en la jornada 22 de la Euroliga celebrada en el Ulker Sports and Event Hall de Estambul, a remolque el equipo español hasta morir en la orilla pese a la irrupción final de Jean Montero.

Los de Pedro Martínez empezaron y terminaron bien, pero no lo suficiente para tumbar a un Fenerbahce que iguala, con un partido menos, las 14 victorias de los valencianos. Después de caer ante el Mónaco, el equipo 'taronja' cedió otro duelo directo por el 'Top 4', a manos del regreso a Turquía de Nando de Colo (16 puntos) y la defensa contra la que chocó el equipo visitante.

Después de ganar en Atenas, El Pireo y Belgrado, el cuadro 'taronja' saltó al parqué de Estambul convencido de sus opciones de sumar otro trofeo de prestigio. El equipo español entró enchufado en el triple, cinco dianas (tres de Jaime Pradilla), pero los de Sarunas Jasikevicius no tardaron en tomar la medida a su rival.

Un parcial de 12-0 de los turcos destapó otras facetas que no estaban luciendo tanto en los valencianos y el primer cuarto fue local (28-20). A los de Pedro Martínez se les atragantó la pintura del Fenerbahce, perdieron cinco balones y sufrieron un atasco inesperado que dio el control al coral equipo de 'Saras'.

Pese a bajar el porcentaje de tres como era lógico, los de Pedro Martínez devolvieron el parcial en la reanudación (30-30), pero la mejor defensa de la Euroliga volvió a darse por aludida y a complicar la vida al Valencia. Nando de Colo, en su regreso europeo al Fenerbahce, hizo estragos y, pese a un triple de Omari Moore, el choque se fue al descanso con claro dominio turco (45-34).

Wade Baldwin, Talen Horton-Tucker y un inesperado Brandon Boston fueron también problemas para los visitantes, castigados con el ritmo alto que acostumbran pero que no salía en casa del campeón. En el segundo tiempo, el Valencia remó y logró engancharse al encuentro (62-58) a base de triples, de Puerto, Nate Reuvers y Brancou Badio. Los de Pedro Martínez mejoraron en ataque, pero el Fenerbahce aceptó el intercambio de golpes con De Colo y Baldwin.

De nuevo, cuando parecía cerca, el Valencia no culminaba su remontada, pero los de visitantes se guardaron un último golpe, el de un Montero que firmó diez puntos seguidos para dar a los suyos las opción de ganar en Estambul. Los 'taronja' tuvieron dos ataques para empatar en los últimos segundos pero Baldwin taponó al dominicano y Reuvers no acertó tras la pizarra, también apretado por la mejor defensa de la liga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FENERBAHCE, 82 - VALENCIA BASKET, 79. (45-34, al descanso).

--EQUIPOS.

FENERBAHCE: Horton-Tucker (10), Biberovic (7), Hall (10), Melli (12) y Birch (3) --quinteto inicial-- De Colo (16), Baldwin IV (11), Jantunen (2), Boston Jr (11), Bacot Jr (-), Eksioglou.

VALENCIA BASKET: Montero (14), Thompson (1), Taylor (13), Pradilla (13) y Sako (-) --quinteto inicial--; Badio (6), Puerto (8), De Larrea (-), Moore (7), Key (-), Costello (-), Reuvers (17).

--PARCIALES: 28-20, 17-14, 21-24, 16-21.

--ÁRBITROS: Belosevic, Latisevs y Kowalski. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Ulker Sports and Event Hall.