El Valencia Basket confía en el Roig Arena para asegurar el 'play-in'

Archivo - Partido entre el EA7 Emporio Armani Milan y Valencia Basket en el UNIPOL FORUM. - Europa Press/Contacto/Savino Paolella - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este martes (20.30 horas) al EA7 Emporio Armani Milan en el Roig Arena durante la jornada 36 de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo clave para las aspiraciones del conjunto 'taronja', que depende de sí mismo para asegurar el 'play-in' europeo frente a un conjunto italiano que apura sus opciones de entrar en el 'Top 10'.

Con el objetivo de cerrar la clasificación a los cuartos de final de manera directa afronta el Valencia Basket esta nueva semana europea. Y es que ese pase continental pasa por el Roig Arena para los pupilos de Pedro Martínez, que viven dos encuentros cruciales al calor de su público ante el Milan este martes y el Panathinaikos el próximo jueves (20.45 horas). Por ello, el feudo de la capital del Turia se erige como determinante para lograr el objetivo.

El conjunto valenciano llega cuarto clasificado con un balance de 22 victorias y 13 derrotas y saca dos partidos al séptimo, que es precisamente el conjunto griego, con el que se verá las caras en la penúltima jornada. Además, cuenta con cuatro partidos de ventaja sobre el undécimo equipo, el Maccabi Tel Aviv, que todavía tiene una jornada pendiente contra el Hapoel Tel-Aviv. Es un escenario más que alentador para los de Martínez, que están cuajando su mejor temporada regular en la Euroliga.

Por ello, una victoria local dejaría prácticamente encauzado su billete para mantener su plaza entre los seis primeros del torneo y acercaría finalizar como uno de los cuatro mejores para asegurarse el factor cancha en las eliminatorias. Pero la empresa no resulta nada halagüeña contra un rival que históricamente se le ha dado mal en Valencia. El balance en enfrentamientos entre españoles e italianos en suelo valenciano es de 2 a 4 favorable al cuadro visitante; sin embargo, el último choque disputado en enero del 2024 en La Fonteta se saldó con victoria 'taronja'.

Y a ese precedente más reciente se agarra el cuadro de Pedro Martínez, que tendrá que lidiar con un rival que ha subido su ritmo competitivo en los últimos partidos sin perder su elevada eficacia ofensiva. El conjunto milanista es el segundo equipo con mayor porcentaje de tiro de tres puntos en la competición con un 38,9% de acierto. Un aspecto a tener en cuenta por los españoles, que tienen su talón de Aquiles en las pérdidas de balón en ataque con 13 por partido en estas 35 jornadas de Euroliga.

Pero no todo son malos registros para el Valencia, que rebotea bien en esa faceta ofensiva siendo el tercer combinado que más rebotes suma de la competición. Además, el técnico catalán confirmó las ausencias por lesión de Xabi López-Arostegui y Sergio de Larrea para los partidos de esta semana, pero recupera a un Kameron Taylor que ya pudo participar con once minutos en el partido del domingo ante Río Breogán (105-88) en la Liga Endesa.

Enfrente estará un EA7 Emporio Armani Milan que apura sus opciones para entrar entre los diez mejores equipos de la presente competición intercontinental tras ganar sus últimos tres partidos como local (Virtus Bolonia, Maccabi Tel Aviv y Barça), aunque la derrota del pasado jueves en la cancha del ya eliminado Paris Basketball (103-93) despertó los fantasmas del conjunto italiano.

Los pupilos de Giuseppe Poeta encadenan cuatro derrotas consecutivas lejos de Milán, y es que no ganan a domicilio desde principios del mes de febrero en la visita al Asvel Basket (76-77). Al igual que el Valencia Basket, los milanistas llegan tras sumar una nueva victoria en la Lega A contra el Pallacanestro Reggiana (80-76), en el que mantuvo las ausencias de Bryan Dunston y Diego Flaccadori por lesión, mientras que Poeta dio descanso por la normativa de la liga italiana a Devin Booker y a Nate Sestina.

El ala-pívot, que comenzó la temporada siendo campeón de la Supercopa Endesa con el cuadro 'taronja', regresa a la que fue su casa ya recuperado de una lesión en el tríceps que le ha tenido alejado de las pistas buena parte del curso.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Badio, Puerto, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Montero, Reuvers, Key, Moore, Thompson, Costello y Nogués.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Ellis, Guduric, Shields, LeDay y Nebo --posible quinteto inicial--; Sestina, Booker, Brooks, Ricci, Bolmaro y Dunston.

--ÁRBITROS: Sreten Radovic, Saulius Racys y Franko Gracin.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Deportes 2.