El Valencia Basket conquista su cuarta Liga Femenina Endesa

Valencia Basket-Casademont Zaragoza - FEB

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket femenino se ha proclamado este domingo campeón de la Liga Femenina Endesa por cuarta temporada consecutiva después de superar en el segundo partido de la final por el título al Casademont Zaragoza (68-67) en el Roig Arena, donde decidió una canasta de la escolta estadounidense Yvonne Anderson sobre la bocina.

Después de adelantarse en la serie final el jueves en el Pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa (73-81), el equipo 'taronja' ha vuelto a doblegar a las mañas, esta vez en casa ante 7.647 espectadores, récord de asistencia a un partido del Valencia Basket femenino, superando la plusmarca anterior registrada en La Fonteta.

Sin embargo, las de Rubén Burgos sufrieron para remontar un duelo en el que marcharon casi siempre a remolque, con Mariona Ortiz dando ventaja en los primeros minutos a las zaragozanas, que mandaron en el primer cuarto (18-22) y que se marcharon tres puntos por delante al descanso (33-36).

Al regreso de vestuarios, el Casademont Zaragoza siguió ampliando su renta, que llegó a ser de diez puntos durante el tercer parcial y que amenazaba con mandar la final al tercer partido, pero Valencia no dimitió. De la mano de la pívot Awa Fam, las locales se fueron acercando y consiguieron llegar al parcial definitivo solo dos puntos por debajo (51-53).

Leti Romero se echó el equipo a la espalda para rescatar el empate a falta de dos minutos, y Fam adelantó a las 'taronja' (66-65). Una canasta de Helena Oma (66-67) traspasó la presión a las locales, que, sobre la bocina, se encontraron con un tiro de dos de Anderson que les permitía conquistar su cuarto título, todos consecutivos.