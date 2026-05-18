El Valencia Basket se despide de la pívot española Awa Fam y la alero alemana Leonie Fiebich

Awa Fam ante Mariam Coulibaly con un Valencia Basket-Spar Girona - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha agradecido su "trabajo y compromiso" a la pívot española Awa Fam y a la alero alemana Leonie Fiebich y les ha deseado "la mayor de las suertes" en el futuro, después de que ambas hayan terminado su vinculación con el club 'taronja' tras conquistar la cuarta Liga Femenina Endesa consecutiva para el equipo.

Fam, nacida en Santa Pola en 2006, llegó a Valencia Basket en 2019 con 13 años y ha estado siete años en el club. Pasó por las categorías inferiores -ganando los Campeonatos de España Cadete de 2021 y 2022- y debutó con solo 15 años, en 2021, con el primer equipo.

En la temporada 2024-25, junto a Elena Buenavida, se marchó cedida a Lointek Gernika para continuar con su formación, y esta temporada fue pieza clave para conseguir los títulos de Liga Femenina Endesa y Copa de la Reina. Ahora, se despide del Valencia Basket con 124 partidos y con una sobresaliente actuación en el último 'Playoff', siendo decisiva tanto en semifinales ante Spar Girona como en la final ante Casademont Zaragoza.

Con la selección española, logró la plata en 2025 en el Eurobasket, lo que le permitió ser elegida en el número 3 del pasado Draft de la WNBA por Seattle Storm.

Por su parte, Fiebich, que ha terminado contrato, se despide tras dos años como 'taronja' entre 2024 -cuando llegó procedente de Casademont Zaragoza- y 2026, en los que ha sumado dos Ligas Femeninas Endesa y una Copa de la Reina y en los que ha participado en el histórico cuarto puesto en Euroliga 2024-25.

En total, la germana ha disputado un total de 70 partidos con el equipo valenciano, distribuidos en 50 partidos de Liga Femenina Endesa, 16 de Euroliga y cuatro de Copa de la Reina. "Ha demostrado su enorme polivalencia al competir al máximo nivel durante la misma temporada tanto en la WNBA como en España y al proclamarse campeona en ambos entornos siendo pieza clave", destacó el club.