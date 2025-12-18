El Valencia Basket falla tres triples para forzar la prórroga ante el Maccabi

Archivo - Matt Costello, en un partido con el Valencia Basket. - Europa Press/Contacto/Vicente Vidal Fernandez

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha perdido este jueves por 85-82 en su visita al Maccabi Rapyd Tel Aviv, en un partido correspondiente a la jornada 17 de la fase regular de la Euroliga y que se ha decantado a favor del equipo local debido a tres fallos 'taronjas' en los instantes finales cuando intentaban forzar la prórroga.

En el Pais Arena de Jerusalén, los visitantes enmendaron un inicio irregular y llegaron a ir ocho puntos arriba (9-17), pero un triple de Iffe Lundberg despertó a un Maccabi que pese a todo agotó los primeros 10 minutos en desventaja (19-21). Eso sí, en el segundo periodo notó el apoyo de su afición en este regreso de la máxima competición europea a Israel.

Con Lonnie Walker IV y T.J. Leaf como actores secundarios, el conjunto local volteó el marcador y conservó rentas pequeñas hasta irse ganando al descanso (47-41). A la vuelta de vestuarios, y pese al ahínco en ataque de Kameron Taylor y de Brancou Badio en el equipo 'taronja', el ritmo trabado por las numerosas faltas benefició al Maccabi (64-54, 66-56, 68-58).

El cuarto periodo empezó con 70-61, colchón que aumentó para los anfitriones porque Lundberg brillaba dentro de la 'pintura'. Su equipo apenas acusaba el corto minutaje de Roman Sorkin y de Walker IV, pero la insistencia de Jean Montero logró que el Valencia siguiese en la 'pomada' de cara al desenlace. No en vano, un triple de Kam Taylor puso el 85-80.

En el reloj quedaban 1:43 y el entrenador local, Oded Kattash, pidió un tiempo muerto para evitar cualquier susto. Pero sus pupilos fallaron luego dos lanzamientos y dieron oxígeno a un Valencia que se acercó con una canasta rápida de Matt Costello a tablero. Para mayor inri, Braxton Key robó el balón a 26.1 de terminar el partido e hizo soñar con la prórroga.

Darius Thompson buscó su triple salvador desde una esquina y no embocó, como tampoco lo hizo Jean Montero en dos intentos posteriores, uno lateral y otro desde la esquina contraria al tiro de su compañero. Esta amarga derrota dejó a los pupilos de Pedro Martínez con un balance de 11-6, pero aún en puestos cabeceros; mientras, el Maccabi tiene un balance de 7-10.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MACCABI TEL AVIV, 85 - VALENCIA BASKET, 82 (47-41, al descanso).

--EQUIPOS.

MACCABI TEL AVIV: Clark (11), Walker IV (14), Hoard (9), Brissett (5) y Sorkin (5) --quinteto inicial--; Blatt (-), Dibartolomeo (3), Hankins (-), Leaf (11), Lundberg (12), Rayman (5) y Santos (10).

VALENCIA BASKET: De Larrea (-), Moore (7), Taylor (15), Pradilla (5) y Reuvers (7) --quinteto inicial--; Montero (11), Puerto (2), Thompson (4), Badio (14), Key (4), Costello (13) y Sima (-).

--PARCIALES: 19-21, 28-20, 23-20 y 15-21.

--ÁRBITROS: Jovcic, Konstantinovs y Giovannetti. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Pais Arena.