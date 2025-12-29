El Valencia Basket femenino ficha a la estadounidense Yvonne Anderson

Archivo - Yvonne Anderson disputa un partido con la selección de Serbia. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha alcanzado este lunes un acuerdo con la base nacionalizada serbia Yvonne Anderson para que se incorpore al primer equipo femenino hasta final de temporada procedente del Estrella Roja donde estaba haciendo una media de 13 puntos, 2,5 rebotes, 4 asistencias por partido en EuroCup Women.

La jugadora estadounidense con nacionalidad serbia cuenta con experiencia contrastada en EuroLeague Women de su paso por el Umana Reyer Venezia, donde estuvo entre 2020 y 2022. En la competición europea consiguió unos números también muy destacados de 14,7 puntos, 4,3 rebotes, 5,4 asistencias y 17,4 de valoración de media.

Anderson también ha contado con minutos en la WNBA. En 2022 firmó un contrato de 'training camp' con Connecticut Sun, llegando a quedar en el 'roster' final y jugando 11 partidos. Este pasado verano firmó un contrato de siete días con Minnesota Lynx y llegó a jugar un partido.