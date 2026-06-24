El Valencia Basket gana su segunda Liga en el Palau

Los 'taronja' repiten triunfo en Barcelona ante un Barça que no pudo forzar el quinto partido

El jugador del Valencia Basket Jean Montero en el Palau Blaugrana en la final del 'Playoff' de la Liga Endesa 2025-26
El jugador del Valencia Basket Jean Montero en el Palau Blaugrana en la final del 'Playoff' de la Liga Endesa 2025-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 21:46
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   BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Valencia Basket ha ganado este miércoles al Barça (84-108) en el Palau Blaugrana, en el cuarto partido de la final del 'Playoff', para poner el 3-1 definitivo y proclamarse, por segunda vez en su historia, campeones de la Liga Endesa ante un Barça que no pudo forzar el quinto y definitivo duelo en el Roig Arena.

   Fue un auténtico partidazo el del Valencia Basket en este segundo duelo en un Palau Blaugrana que dijo adiós, de la forma no deseada, a su técnico Xavi Pascual y a un Jan Vesely que se retira. La fiesta fue 'taronja' sin discusión, con un Jean Montero (23 puntos) en modo 'MVP' y una máxima renta de 27 puntos que dejó claro que esta Liga Endesa iba a ser para Valencia Basket.

   Los 'taronja', mejores en el global de una final que estuvo más igualada de lo previsto, no necesitaron volver a su feudo para conquistar esta Liga Endesa, que suman a la única que tenían en su palmarés, la de 2017, y olvidando el mal sabor de boca de la final perdida el año pasado y cobrándose la revancha de la derrota ante el Barça en 2003.

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