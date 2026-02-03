El Valencia Basket se hunde en casa del renacido Anadolu

Valencia Basket contra Anadolu Efes en la Euroliga - VALENCIA BASKET

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha caído con estrépito este martes ante el Anadolu Efes (107-90) en Estambul, en la jornada 26 de la Fase Regular de la Euroliga, al sucumbir ante los recuperados turcos de Pablo Laso liderados por Ercan Osmani, que dio aire a un equipo que fue capaz de tumbar a unos 'taronja' que suman su décima derrota y que no podrán asaltar el coliderato en esta jornada.

Pese a los 30 puntos del 'taronja' Nathan Reuvers, y pese a ganar dos de los cuatro parciales, el Valencia Basket no pudo competir en la pista otomana. Los de Pedro Martínez se vieron superados con facilidad de inicio y, pese a meterse parcialmente en el choque en algunos minutos, no tuvieron opciones reales de ganar y sumaron una dolorosa derrota, la tercera consecutiva lejos del Roig Arena.

Anadolu Efes llegaba con nueve derrotas seguidas a esta cita y cuajando una muy mala temporada, fruto en parte de las bajas clave. Pero los de Pablo Laso están recuperando efectivos, habían luchado bien en algunas de esas derrotas y esta vez explotaron en positivo para, gracias a los 20 puntos de Osmani, los 19 del 'extaronja' Jordan Loyd o los 18 de Saben Lee superaron con creces a los españoles.

El partido quedó prácticamente sentenciado ya en un primer cuarto desastroso para los valencianos, que encajaron un contundente 33-14 y se vieron desbordados por la energía y el acierto exterior de un Anadolu Efes lanzado. Los de Laso castigaron cada error visitante, con Saben Lee, PJ Dozier y un inspirado Osmani marcando diferencias ante un Valencia superado en defensa y sin respuesta colectiva, hasta el punto de firmar los turcos su mejor primer parcial en la Euroliga en años.

El conjunto de Pedro Martínez trató de rehacerse en el segundo cuarto apoyado en la muñeca caliente de Nathan Reuvers, que asumió galones y sostuvo a los suyos con una serie de triples que permitieron recortar tímidamente la renta.

Sin embargo, cada intento de reacción fue respondido por el Efes, que encontró en Jordan Loyd -exjugador del Valencia Basket- un recurso constante para mantener la distancia y llegar al descanso con una ventaja todavía cómoda (57-46), pese al parcial favorable a los visitantes.

Tras el paso por vestuarios, el guion volvió a inclinarse del lado local. Ercan Osmani tomó definitivamente el mando del encuentro con una racha de anotación que disparó de nuevo la diferencia, bien secundado por la potencia interior de Vincent Poirier y la verticalidad de Kai Jones. El Efes volvió a alcanzar y superar la barrera de los veinte puntos de renta, aprovechando la falta de continuidad ofensiva del Valencia, que apenas encontró oxígeno en acciones aisladas de Reuvers y algún destello tardío de Jean Montero, que entró tarde al partido y no llegó a calentar su muñeca.

El último cuarto sirvió para confirmar el hundimiento 'taronja' y el renacer otomano. Anadolu Efes jugó con la tranquilidad del marcador a favor y siguió castigando desde el perímetro y en transición, mientras Kai Jones cerraba su exhibición física a base de mates y Osmani redondeaba su actuación.

Reuvers, incansable, alcanzó la treintena de puntos y maquilló el resultado final, pero ni su gran noche evitó una derrota amplia y sin discusión (107-90) que deja al Valencia Basket sin opciones de coliderato en esta jornada y con sensaciones preocupantes lejos del Roig Arena, sin duda uno de los pocos puntos a mejorar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ANADOLU EFES, 107 - VALENCIA BASKET, 90 (57-46, al descanso).

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Weller-Babb (7), Loyd (19), Dozier (10), Osmani (20) y Poirier (5) --quinteto inicial--; Hazer (6), Lee (18), Smits (4), Mutaf (3), Yilmaz (-) y Jones (15).

VALENCIA BASKET: Thompson (11), Badio (2), Taylor (5), Pradilla (4) y Sako (7) --quinteto inicial--; Puerto (8), Reuvers (30), De Larrea (-), Key (10), Montero (5) y Moore (4).

--PARCIALES: 33-14, 24-32, 27-18 y 23-26.

--ÁRBITROS: Hordov, Kowalski y Bissuel. Sin eliminados.

--PABELLÓN: TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER.